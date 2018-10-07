Легенда «Челси» и «Спартака» Джон Терри завершил карьеру

Бывший защитник «Челси» и сборной Англии Джон Терри объявил о завершении карьеры.

«После 23 невероятных лет в футболе я принял решение, что настало время завершить карьеру игрока», – написал 37-летний англичанин в инстаграме.

Терри находился в системе «Челси» с 1995 года. Всего в составе лондонской команды защитник провел 702 игры и забил 65 мячей. Вместе с «Челси» Терри по пять раз выиграл чемпионат и Кубок Англии, по разу – Лигу чемпионов и Лигу Европы.

Летом 2017 года Терри ушел из «Челси» и присоединился к «Астон Вилле», где провел сезон-2017/18.

С 2003 по 2012 год Терри выступал за сборную Англии, в его активе 78 матчей и 6 голов за национальную команду. Достойная карьера.

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