Коуч «Ливерпуля» Юрген Клопп: «Лига наций УЕФА – самый бессмысленный футбольный турнир в мире»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал перерыв в клубном футболе на международные матчи в Лиге наций УЕФА.

«Парни, к сожалению, снова уехали... Играть в матчах Лиги наций – самого бессмысленного футбольного турнира в мире. Надеюсь, после этого они вернутся здоровыми, чтобы играть в таких легких турнирах, как АПЛ, Лига чемпионов и Кубок Лиги... у ребят наступили тяжелые времена», – саркастически заключил коуч.

7 октября «Ливерпуль» завершил матч против «Манчестер Сити» нулевой ничьей.

Клуб Юргена Клоппа делит первое место в чемпионате АПЛ с «Сити» и «Челси».

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