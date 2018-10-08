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Коуч «Ливерпуля» Юрген Клопп: «Лига наций УЕФА – самый бессмысленный футбольный турнир в мире»

Клопп: «Лига наций УЕФА – самый бессмысленный футбольный турнир в мире»
Eurosport

2 ч. назадОбновлено 1 час назад

Хорошо разжег.

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал перерыв в клубном футболе на международные матчи в Лиге наций УЕФА.

«Парни, к сожалению, снова уехали... Играть в матчах Лиги наций – самого бессмысленного футбольного турнира в мире. Надеюсь, после этого они вернутся здоровыми, чтобы играть в таких легких турнирах, как АПЛ, Лига чемпионов и Кубок Лиги... у ребят наступили тяжелые времена», – саркастически заключил коуч.

  • 7 октября «Ливерпуль» завершил матч против «Манчестер Сити» нулевой ничьей.
  • Клуб Юргена Клоппа делит первое место в чемпионате АПЛ с «Сити» и «Челси».

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