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Хосеп Гвардиола извинился перед Габриэлом Жезусом за то, что отдал пенальти Рияду Марезу

Гвардиола извинился перед Жезусом за то, что отдал пенальти Марезу
Eurosport

1 час назад

Теперь алжирцу должно быть обидно вдвойне.

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал журналистам, что произошло после неудавшегося пенальти Рияда Мареза в ворота «Ливерпуля».

«Да, он хотел», – ответил Хосеп на вопрос о том, планировал ли Габриэл Жезус исполнять 11-метровый. Гвардиола добавил, что извинился перед страйкером, потому что сам по ходу матча определил, кто пойдет на точку.

«На тренировках я каждый день видел, как он (Марез) тренирует пенальти – это в меня вселило надежду. Неплохой опыт для Мареза. В следующий раз все получится», – подытожил коуч.

  • В таблице АПЛ «Сити» делит первое место с «Челси» и «Ливерпулем».
  • 20 октября клуб из Манчестера сыграет с «Бёрнли».

Марез не должен был бить пенальти. Он выбесил промахами трех тренеров «Лестера»

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