Хосеп Гвардиола извинился перед Габриэлом Жезусом за то, что отдал пенальти Рияду Марезу

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал журналистам, что произошло после неудавшегося пенальти Рияда Мареза в ворота «Ливерпуля».

«Да, он хотел», – ответил Хосеп на вопрос о том, планировал ли Габриэл Жезус исполнять 11-метровый. Гвардиола добавил, что извинился перед страйкером, потому что сам по ходу матча определил, кто пойдет на точку.

«На тренировках я каждый день видел, как он (Марез) тренирует пенальти – это в меня вселило надежду. Неплохой опыт для Мареза. В следующий раз все получится», – подытожил коуч.

В таблице АПЛ «Сити» делит первое место с «Челси» и «Ливерпулем».

20 октября клуб из Манчестера сыграет с «Бёрнли».

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