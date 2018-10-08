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Хосеп Гвардиола извинился перед Габриэлом Жезусом за то, что отдал пенальти Рияду Марезу
Теперь алжирцу должно быть обидно вдвойне.
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал журналистам, что произошло после неудавшегося пенальти Рияда Мареза в ворота «Ливерпуля».
«Да, он хотел», – ответил Хосеп на вопрос о том, планировал ли Габриэл Жезус исполнять 11-метровый. Гвардиола добавил, что извинился перед страйкером, потому что сам по ходу матча определил, кто пойдет на точку.
«На тренировках я каждый день видел, как он (Марез) тренирует пенальти – это в меня вселило надежду. Неплохой опыт для Мареза. В следующий раз все получится», – подытожил коуч.
- В таблице АПЛ «Сити» делит первое место с «Челси» и «Ливерпулем».
- 20 октября клуб из Манчестера сыграет с «Бёрнли».
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