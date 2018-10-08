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Telegraph: Жозе Моуринью попросил у руководства «МЮ» публичной поддержки

Telegraph: Моуринью попросил у руководства «МЮ» публичной поддержки
Eurosport

8 мин. назад

Время отойти от традиций.

Теперь очевидно, что увольнение не грозит Моуринью в ближайшее время, но специалисту нужна публичная позиция боссов «Манчестер Юнайтед».

Вице-президент «МЮ» Эд Вудворд отправил Жозе сообщение, в котором заверил португальца, что клуб снимет его с должности вне зависимости от результатов матча с «Ньюкаслом». А близкие к клубу источники передают, что руководство «Юнайтед» занимает сторону португальца. В то же время британский Telegraph передает, что коуч нуждается в более медийном выражении позиции боссов.

Но «МЮ» и его руководство – семейство Глейзеров – не привыкли публично комментировать решения клуба.

  • На днях агент Зинедина Зидана опроверг информацию о том, что француз займет кресло главного тренера «МЮ»
  • 20 октября «Манчестер Юнайтед» играет против «Челси».

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