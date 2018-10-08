Telegraph: Жозе Моуринью попросил у руководства «МЮ» публичной поддержки

Теперь очевидно, что увольнение не грозит Моуринью в ближайшее время, но специалисту нужна публичная позиция боссов «Манчестер Юнайтед».

Вице-президент «МЮ» Эд Вудворд отправил Жозе сообщение, в котором заверил португальца, что клуб снимет его с должности вне зависимости от результатов матча с «Ньюкаслом». А близкие к клубу источники передают, что руководство «Юнайтед» занимает сторону португальца. В то же время британский Telegraph передает, что коуч нуждается в более медийном выражении позиции боссов.

Но «МЮ» и его руководство – семейство Глейзеров – не привыкли публично комментировать решения клуба.