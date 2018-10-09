Экс-футболист избил мужчину и заставил голой танцевать его беременную жену под песни Уитни Хьюстон

Англичанин Андре Кларк мечтал о футбольной славе, деньгах и миллионах поклонниц. Таланта и трудолюбия у парня оказалось меньше, чем у Месси с Роналду – вершиной для Андре стали 11 матчей за «Ротерхэм Юнайтед» в 2009-м.

После того как карьера провалилась, Кларк сменил имя на Джейми и поставил план добиться роскошной и сытой жизни любым путем. В баре мужчина познакомился с Сахаватом Хусейном – их сблизила любовь к наркотикам, алкоголю и беспечному образу жизни. На протяжении нескольких лет они промышляли грабежами и по счастливой случайности ускользали от правосудия, пишет The Mirror.

Андре КларкOther Agency

Безнаказанность и постоянная жизнь под кайфом довела компаньонов до беспредела. 23 января этого года они ворвались в дом зажиточного жителя Хаддерсфилда и потребовали у хозяина 300 тысяч фунтов. После отказа платить Кларк и Хусейн рассвирепели, заперли заложника и его сына в подвале и несколько часов избивали. Во время пыток грабители использовали топор, бейсбольную биту, молот и нож.

Когда и это не дало результат, изверги взялись за находившуюся на седьмом месяце беременности жену хозяина дома. Они пригрозили вырезать плод ножом, если деньги не будут найдены. После этого Андре и Сахват приказали женщине раздеться до гола и танцевать под песни Уитни Хьюстон.

Бандиты выпили весь алкоголь в доме и окончательно поехали кукухой – вылили кипяток на гениталии мужчины и только после этого покинули дом.

Кларка и Хусейна повязали в мае. Суд выписал каждому по 15 лет тюрьмы.

От пережитого стресса девушка родила спустя 8 дней после нападения.

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