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Поль Погба: «Гризманн, Мбаппе, Варан или Канте заслужили «Золотой мяч» намного больше, чем я»

Погба: «Гризманн, Мбаппе, Варан или Канте заслужили «Золотой мяч» намного больше, чем я»
Eurosport

1 час назад

А о Льорисе все-таки забыл.

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба рассказал, кого бы хотел видеть обладателем «Золотого мяча».

«Золотой мяч»? Гризманн, Мбаппе или Варан – все они заслужили его гораздо больше, чем я. Не могу назвать кого-то одного. Но я надеюсь от всего сердца, что это один из этих трех игроков. Даже один из четырех, потому что еще есть Канте», – сказал Погба.

  • Помимо названных футболистов из французской сборной в шорт-лист награды попал кипер «Тоттенхэма» Уго Льорис.
  • Обладателя «Золотого мяча» объявят 3 декабря.

Салах, Ракитич, Рамос, Суарес и Варан стали последними претендентами на «Золотой мяч»

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