Эден Азар: «Может, я и хочу уйти в «Реал», но не в январе»

Атакующий полузащитник «Челси» Эден Азар рассказал о планах по продолжению карьеры.

Репортер спросил Эдена: «Вы – лучший игрок в мире сейчас?»

Азар посмеялся и ответил: «Опять? Да! Я отвечал «да» раньше, и тебе отвечу то же».

«Последние 10 лет вручения «Золотого мяча» показывают, что вы должны играть в Испании», – так журналист намекнул на слухи о переходе игрока «Челси» в мадридский «Реал».

«Может, поэтому я и хочу уйти. Но не в январе», – парировал бельгиец в эфире Sky Sports News.

Ранее Азар подчеркивал, что мечтает играть в испанском чемпионате.

«Челси» оценивает форварда в 200 млн евро.

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