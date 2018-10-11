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Эден Азар: «Может, я и хочу уйти в «Реал», но не в январе»
Минус одна жирная интрига.
Атакующий полузащитник «Челси» Эден Азар рассказал о планах по продолжению карьеры.
Репортер спросил Эдена: «Вы – лучший игрок в мире сейчас?»
Азар посмеялся и ответил: «Опять? Да! Я отвечал «да» раньше, и тебе отвечу то же».
«Последние 10 лет вручения «Золотого мяча» показывают, что вы должны играть в Испании», – так журналист намекнул на слухи о переходе игрока «Челси» в мадридский «Реал».
«Может, поэтому я и хочу уйти. Но не в январе», – парировал бельгиец в эфире Sky Sports News.
- Ранее Азар подчеркивал, что мечтает играть в испанском чемпионате.
- «Челси» оценивает форварда в 200 млн евро.
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