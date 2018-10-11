Getty Images

Эден Азар: «Может, я и хочу уйти в «Реал», но не в январе»

Азар: «Может, я и хочу уйти в «Реал», но не в январе»
Eurosport

1 час назад

Минус одна жирная интрига.

Атакующий полузащитник «Челси» Эден Азар рассказал о планах по продолжению карьеры.

Репортер спросил Эдена: «Вы – лучший игрок в мире сейчас?»

Азар посмеялся и ответил: «Опять? Да! Я отвечал «да» раньше, и тебе отвечу то же».

«Последние 10 лет вручения «Золотого мяча» показывают, что вы должны играть в Испании», – так журналист намекнул на слухи о переходе игрока «Челси» в мадридский «Реал».

«Может, поэтому я и хочу уйти. Но не в январе», – парировал бельгиец в эфире Sky Sports News.

  • Ранее Азар подчеркивал, что мечтает играть в испанском чемпионате.
  • «Челси» оценивает форварда в 200 млн евро.

Расскажи о нас родителям и ставь классы в Одноклассниках

По теме

Чемпионат Англии

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - Три чемпионских заплыва в одном видео – сборная России по плаванию кипятит бассейн на юношеских ОИ

03:53
Популярные видео
Овечкин и Кузнецов вспомнили чемпионское лето и еще раз поделили на ноль «рыцарей» Лас-Вегаса
2 007 просмотров9 ч
Сын легендарного Ткачука положил дубль «Филадельфии». «Летчики» ответил семеркой
 896 просмотров9 ч
А еще вам может понравиться