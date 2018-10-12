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Игрок «Челси» Эден Азар: «На мой взгляд, «Золотой мяч» заслужил Лука Модрич»

Азар: «На мой взгляд, «Золотой мяч» заслужил Модрич»
Eurosport

1 час назад

Объективно расписал шансы.

Полузащитник «Челси» и сборной Бельгии Эден Азар назвал фаворита в гонке за «Золотой мяч» 2018 года.

«Не думаю, что я выиграю «Золотой мяч». На мой взгляд, его заслужил Лука Модрич. Есть три-четыре претендента. Могу назвать Варана, поскольку он тоже много чего выиграл. Не будем лукавить, я бы тоже мог рассчитывать на победу, но думаю приз возьмет Модрич. Это будет награда за его прекрасный сезон в Лиге чемпионов и на ЧМ», – цитирует Азара FourFourTwo.

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