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Бельгийский полузащитник «Челси» Эден Азар стал игроком сентября в АПЛ

Азар стал игроком сентября в АПЛ
Eurosport

51 мин. назад

Разрывает лигу.

Полузащитник «Челси» Эден Азар признан лучшим футболистом сентября в английской Премьер-лиге.

Футболист «синих» забил пять мячей в четырех матчах, добавив еще один ассист. «Челси» за этот период дважды выиграл и дважды сыграл вничью.

Лучшим тренером признан 44-летний Нуну Санту, чей «Вулверхэмптон» в сентябре добился трех сухих побед при одной ничьей с «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд».

  • Азар вошел в шорт-лист претендентов на «Золотой мяч» в 2018 году.
  • Вместе со сборной Бельгии на ЧМ-2018 он выиграл бронзовые медали.
  • В «Челси» Эден играет с 2012 года, дважды за этот период выиграв АПЛ.
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