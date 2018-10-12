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Юрген Клопп: «Второе место в АПЛ – ничто. Меня устроит только победа»

Клопп: «Второе место в АПЛ – ничто. Меня устроит только победа»
Eurosport

3 мин. назад

Немцу нужен только максимальный результат.

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что не хочет остаться неудачником – ему нужна победа в АПЛ.

«Никто не хочет, чтобы через 10-20 лет сказали: лучшее время, когда мы ничего не выиграли, было с Клоппом. Это не то, о чем мечтаешь. Времена изменились, сейчас побеждать гораздо труднее, чем раньше.

Мы находимся в лучшей форме за долгие годы, но другие клубы тоже проделали этот путь. Это все осложняет.

Во многих видах спорта все по-другому: ты становишься вторым на Олимпиаде и приезжаешь домой с серебряной медалью. В футболе серебряная медаль ничего не значит. И для меня она тоже ничего не значит. Я хочу выиграть [Премьер-лигу] и знаю, что это моя обязанность.

Я отдам все, что у меня есть – знания, страсть, сердце, опыт. Я отдам всего себя клубу и ничего не заберу», – цитирует слова Клоппа Goal.

  • В последний раз «Ливерпуль» выигрывал трофей в 2012 году – тогда «красные» победили в Кубке английской лиги.
  • Клопп тренирует «Ливерпуль» с октября 2015 года.

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