Эден Азар: «Если меня спросят, с каким тренером я хотел бы снова работать, то назову Жозе Моуринью»

Полузащитник «Челси» Эден Азар рассказал, что скучает по Жозе Моуринью.

«В последнем сезоне при Моуринью было мало приятного: мы не побеждали, тренировались без удовольствия. Было лучше для всех, чтобы сотрудничество подошло к концу. Но если меня сейчас попросят назвать тренера, с которым я хотел бы снова работать, то назвал бы Моуринью.

Если результаты плохие, он начинает критиковать своих игроков – вы это знаете, но потом я принял это. Это часть его характера. Но если вы побеждаете, Моуринью – лучший тренер, которого вы можете себе представить. Тогда он ваш друг – вы можете делать все, что хотите», – цитирует Азара HLN.