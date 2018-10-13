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Эден Азар: «Если меня спросят, с каким тренером я хотел бы снова работать, то назову Жозе Моуринью»
Большой респект Жозе от бельгийца.
Полузащитник «Челси» Эден Азар рассказал, что скучает по Жозе Моуринью.
«В последнем сезоне при Моуринью было мало приятного: мы не побеждали, тренировались без удовольствия. Было лучше для всех, чтобы сотрудничество подошло к концу. Но если меня сейчас попросят назвать тренера, с которым я хотел бы снова работать, то назвал бы Моуринью.
Если результаты плохие, он начинает критиковать своих игроков – вы это знаете, но потом я принял это. Это часть его характера. Но если вы побеждаете, Моуринью – лучший тренер, которого вы можете себе представить. Тогда он ваш друг – вы можете делать все, что хотите», – цитирует Азара HLN.
- Моуринью тренировал «Челси» во второе свое пришествие с 2013 по 2015 годы.
- С «синими» португалец взял титул АПЛ-2014/15.
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