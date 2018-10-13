Мяч британской церковной команды пропал в море, проплыл 400 километров и был найден в Германии

Футбольный мяч, принадлежащий британской церковной команде, был найден на пляже небольшого острова у берегов Германии.

Как пишет BBC, в прошлом месяце главный тренер футбольной команды, представляющей баптистскую церковь из Сталхэма (Норфолк, Англия), получил письмо от жителя Фрайбурга Томаса Селинджера. Немец нашел футбольный мяч на острове Балтрум и увидел на нем надпись – «баптисты Сталхэма».

«В солнечный день, когда мы шли по дюнам, я нашел мяч. Он был мокрым и тяжелым. Мне стало интересно, откуда он взялся, и я нашел команду из Сталхэма в интернете», – говорит Селинджер.

«Это настоящая тайна: как мяч смог проплыть 400 километров по Северному морю? Наша версия такова: кто-то взял мяч, принес его на пляж в Норфолке, а тот попал в воду и поплыл своей дорогой», – сказал главный тренер баптистов.

Команда из Стэлхэма трижды за последние 10 лет брала приз за честную игру в христианской футбольной лиге Норфолка.

Баптизм – одно из направлений протестантского христианства.

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