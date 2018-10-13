Аарон Рэмзи покинет «Арсенал» после сезона-2018/19

Полузащитник «Арсенала» Аарон Рэмзи рассказал, что покинет команду летом 2019 года.

«В переговорах с клубом все складывалось отлично. В какой-то момент мы думали, что договорились о новом контракте, но теперь это уже не так.

Поэтому я просто продолжу играть в футбол и отдавать всего себя на пользу «Арсеналу» в этом сезоне. Клуб принял решение, в футболе такое случается. Мне нужно смириться с этим и играть в свой лучший футбол», – приводит слова Рэмзи The Sun.

Рэмзи выступает за «канониров» с 2008 года. Валлиец провел 340 матчей за «Арсенал», забил 60 голов, выиграл 3 Кубка и 2 Суперкубка страны.

В числе претендентов на Аарона называются «Ювентус» и «Ливерпуль».

Пьер-Эмерик Обамеянг забил 12 голов после переезда в АПЛ – больше только у Мохамеда Салаха

Подпишись на нас в фейсбуке