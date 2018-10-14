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Законопослушный кипер «Далвича» сбежал с матча, чтобы перепарковать машину

Законопослушный кипер «Далвича» сбежал с матча, чтобы перепарковать машину
Eurosport

46 мин. назад

Даже не дожидаясь перерыва.

11 октября «Кристал Пэлас» сыграл матч против любительского клуба «Далвич Хэмлет» и уверенно победил – 5:0.

Встреча была запланирована в рамках проекта-фандрайзинга команды, которая не состоит ни в одном из английских турниров. Разгром «Далвичу» скрасил потешный эпизод с участием вратаря команды. Посреди игры диктор стадиона объявил: «Убедительно просим обратиться к ближайшему стюарду владельцу автомобиля, который заблокировал аварийный выход».

Как выяснилось, авто принадлежало киперу «Хэмлета» Престону Эдвардсу. Услышав призыв диктора, мужчина покинул штрафную, не дожидаясь свистка на перерыв.

Эдвардс иронично прокомментировал ситуацию в твиттере: «Я не сорвался к машине, как только узнал об этом. Первые два сообщения [диктора] я проигнорировал. Когда в третий раз упомянули об этом, я начал действовать».

  • «Кристал Пэлас» идет на 14-й строчке таблицы АПЛ.
  • Ранее «Далвич Хэмлет» выступал в седьмом дивизионе Англии.
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