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«Надеюсь, так и будет». Лукаку очень непрозрачно намекнул на продолжение карьеры в «Ювентусе»

«Надеюсь, так и будет». Лукаку очень непрозрачно намекнул на продолжение карьеры в «Ювентусе»
Eurosport

1 час назадОбновлено 1 минуту назад

Моуринью стоит очень, очень напрячься.

Бельгийский страйкер «Манчестер Юнайтед» опасно искренен с прессой.

Журналисты Gazzetta dello Sport спросили Лукаку, связывает ли он продолжение карьеры с Серией А.

«Почему бы и нет? Надеюсь, так и будет. «Юве» сделали из себя неплохой проект, который год от года становится сильнее. Без сомнений, «Ювентус» – один из двух или трех сильнейших клубов в Европе. У них есть великий тренер и выдающиеся игроки на каждой позиции. Криштиану Роналду – выдающийся, но о других тоже не стоит забывать. Дибала впечатляет, и он становится все сильнее, но я больше люблю Дугласа Косту», – приводит ответ футболиста Sky Sports.

  • Роналду бы с ужасом прочитал эти строчки: «МЮ» Лукаку идет на восьмом месте АПЛ.
  • В сезоне-2018/19 бельгиец наколотил четыре гола в восьми матчах за клуб из Манчестера.
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