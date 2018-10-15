Поднять «Тоттенхэм» и слечь в психушку с мыслями о суициде. Аарон Леннон вернулся и хочет в сборную

3 мая 2017 года вингер «Эвертона» Аарон Леннон брел вдоль скоростной магистрали M62 в Манчестере. Что-то в обреченной маленькой фигурке убедило прохожих, что в таком состоянии парень способен на самоубийство. Вызвали полицейских, которые 20 минут общались с игроком и задержали его для принудительного лечения в клинике.



Леннона поместили в психиатрическую лечебницу на основании закона «О психическом здоровье»: если человек представляет угрозу для себя или общества, на него могут надеть смирительную рубашку и без его разрешения. Впрочем, Аарон не отрицал, что ему нужно лечиться. Следующие пару месяцев футболист провел в больничных палатах.



Когда-то он был одним из лиц с обложки маленького «Тоттенхэма», который пробивался в топ без солидных денежных вливаний. Еще недавно – очередной андердог, теперь – претендент на еврокубки с дальновидной стратегией. Параллельно на вершину карабкался «Манчестер Сити» – англичан бесили денежные мешки, поэтому история «шпор» стала красивой альтернативой.

Гарет Бэйл и Аарон ЛеннонAFP

На одном фланге той романтичной команды унижал защитников долговязый парнишка с острым носом по имени Гарет Бэйл – скоро ему присвоили заочный титул наследника КР7 и проводили в «Мадрид» за большие деньги. С другого края атаковал крепкий коротышка с двумя выбритыми полосками на виске. Это был Аарон Леннон, который перешел в «Тоттенхэм» в 2005 году из-за финансовых проблем «Лидса» за 1 миллион фунтов. Тогда Леннону было всего 18.



В «Тоттенхэме» он был счастлив: регулярно попадал в сборную Англии, забивал важные голы, ассистировал партнерам. Чего стоила связка с жердью Краучем, голову которого отработанным движением регулярно находил в чужой штрафной миниатюрный Леннон. А еще был шикарный гол с левой, которым Леннон закончил серию из 16 матчей без побед над «Челси» и много чего другого. В сентябре 2012-го он вывел «шпор» с капитанской повязкой на матч Лиги Европы, а к концу сезона-2012/13 у него было уже более 300 игр за лондонцев.



Но тут «Тоттенхэм» возглавил Маурисио Почеттино, аргентинец не очень полагался на Леннона, карьера Аарона в Лондоне пошла на спад. При всех талантах англичанин казался новому коучу скучным бегунком, не отличавшимся от десятков таких же. Поч хотел видеть более разноплановых и креативных плеймейкеров с хорошим пасом.



За последние полтора года в «Тоттенхэме» Леннон выпал из основного состава и забил всего один гол. Посреди сезона-2014/15 его отправили в аренду в «Эвертон», но мало кто сомневался, что за «шпор» Аарон больше не сыграет. В новом клубе приключения начались с самого начала: уже на презентации в «Эвертоне» Леннон сидел с таким тухлым лицом, что болельщики возмутились, а клуб сменил штатного фотографа.





Это не помешало Леннону проявить себя за клуб при Роберто Мартинесе, и летом «ириски» подписали его уже на постоянной основе. После этого все пошло под откос. «Эвертон» провел турбулентный сезон, и руководство пригласило на место Мартинеса Роналда Кумана. История повторилась: Леннон снова попал в команду к тренеру, которому не подходил.



Голландец не играл с чистыми вингерами, и Леннон присел в запас. Внезапно из очередной юной надежды футбольной Англии он превратился в почти 30-летнего спринтера, который годится только для скамейки клуба второго эшелона. По ходу сезона-2016/17 под руководством Кумана Леннон провел на поле в матчах Премьер-лиги всего 352 минуты.



Именно необходимость неделю за неделей следить за игрой со скамейки пожирала Леннона изнутри. Он выходил на несколько минут, когда исход матча уже был решен. К моменту, когда полицейские заметили его бредущим вдоль хайвея, он не появлялся на поле два с половиной месяца. Это не помешало Леннону проявить себя за клуб при Роберто Мартинесе, и летом «ириски» подписали его уже на постоянной основе. После этого все пошло под откос. «Эвертон» провел турбулентный сезон, и руководство пригласило на место Мартинеса Роналда Кумана. История повторилась: Леннон снова попал в команду к тренеру, которому не подходил.Голландец не играл с чистыми вингерами, и Леннон присел в запас. Внезапно из очередной юной надежды футбольной Англии он превратился в почти 30-летнего спринтера, который годится только для скамейки клуба второго эшелона. По ходу сезона-2016/17 под руководством Кумана Леннон провел на поле в матчах Премьер-лиги всего 352 минуты.Именно необходимость неделю за неделей следить за игрой со скамейки пожирала Леннона изнутри. Он выходил на несколько минут, когда исход матча уже был решен. К моменту, когда полицейские заметили его бредущим вдоль хайвея, он не появлялся на поле два с половиной месяца.

Аарон Леннон в «Бёрнли»Eurosport

«Последние четыре года я не наслаждался футболом, как раньше, – признался Леннон после курса реабилитации. – Не могу сказать, что разлюбил футбол, но были продолжительные отрезки, когда я не попадал в состав. В такие моменты перестаешь чувствовать себя футболистом. Ты тренируешься всю неделю, а потом просто не попадаешь в состав. После этого становится тяжело».



Случай Леннона привлек внимание к проблеме, о которой раньше почти не говорили. Люди привыкли считать, что обладатели стабильного заработка и высокого уровня жизни не могут и не должны страдать от одиночества, депрессии, психических расстройств. Спортсмены – либо рафинированные и избалованные большие дети, либо брутальные уберменши. Какие депрессии и страдания, когда ты только тренируешься и думаешь, как потратить деньги, ведь так?



Но пример Леннона показал, что богатые знаменитости ничем не отличаются от других людей, и разнес тех, кто считает, что футболисты думают только о деньгах. «Если ты не играешь в конце недели, то приходишь домой несчастным, ничто тебя не радует. Много говорят о том, что футболистам все равно, играют они или нет. Но я не думаю, что многие, кто не попадает в состав, приходят домой и не думают об этом».



По поводу ситуации высказался Кларк Карлайл, бывший одноклубник Леннона в «Лидсе», который пытался покончить с собой: «Дорогая машина не спасет тебя от такой болезни». Тут же вспомнили историю капитана «Ромы» Агостино ди Бартоломеи: он завершил карьеру, так и не нашел другого занятия, кроме игры в футбол, и застрелился спустя ровно 10 лет после поражения от «Ливерпуля» в финале Кубка чемпионов. Вдруг оказалось, что футболисты такие же люди, как и все остальные.

Страна сплотилась вокруг спортсмена. Сообщения с пожеланиями выздоровления заполонили интернет, футбольные селебрити выражали поддержку. Для Англии это был уникальный случай: болельщики и журналисты не травили известного игрока, который столкнулся с трудностями, а переживали за него.



К началу сезона-2017/18 Леннон покинул госпиталь, поблагодарил персонал и вернулся в расположение «Эвертона». Он отыграл за клуб, в котором чуть не закончилась его карьера, еще полгода, а затем ушел в «Бёрнли» эксцентричного Шона Дайча. Как и в прошлый раз, на правах аренды, которая затем переросла в полноценный трансфер.



Он снова выходил в старте, стал частью истории – в прошлом сезоне маленькая команда впервые в истории пробилась в еврокубки. В «Бёрнли» Леннон снова счастлив. «Это одно из лучших решений в моей жизни. Я наслаждаюсь каждым моментом с тех пор, как оказался здесь. Долгое время я был в очень темном месте, теперь я снова просыпаюсь и с радостью еду на тренировку, я наслаждаюсь каждым днем».



И хотя начало нового сезона получилось для «Бёрнли» неудачным, это не испортило настроение Леннону. В победном матче чемпионата против «Борнмута» 22 сентября он забил первый гол с августа 2016-го и теперь надеется только на лучшее.

Аарон Леннон празднует голPA Sport

Леннон, которому в апреле исполнился 31 год, даже задумывается о возвращении в сборную Англии. В последний раз он выступал за нее почти пять лет назад. Когда чувствуешь доверие тренера и клуба, возраст не кажется помехой.

Но даже если этого не случится, Леннон вряд ли впадет в уныние, пока у него есть футбол и «Бёрнли». Он не стал ни новым Дэвидом Бекхэмом, ни английским Лионелем Месси, зато справился с собой и снова радуется жизни. В конечном счете это намного важнее.

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