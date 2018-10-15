Eurosport
11 фото новой подруги Чичарито. Она редко что-то надевает поверх купальника
Принцесса на горошинке.
На днях мексиканский форвард Хавьер Эрнандес выложил инстастори, в котором шлепнул 23-летнюю австралийскую модель Сару Кохан и, тем самым, объявил о новых отношениях. Видео сопровождала подпись «Я исполнил мечту тысяч ее подписчиков».
Сара и шпиль (но не в Солсбери)
Сара и ценный груз на чемодане
Сара и штурвал
Сара и новая обертка для конфет «Мишка на севере»
Сара и маленькое черное платье
Сара и поддержка бойфренда
Сара и вид на пригорки
Сара и ее бывший
Сара и еще один бывший
Сара и коктейль
Сара и Чичарито
К сожалению, не все фото Сары прошли цензуру. Есть очень интересные с конем и роллами. Все они – в ее инстаграме.
- Сара Кохан стала популярным инстаблогером два года назад. Ее фишка – путешествия в экзотические страны и откровенные фотосеты на пляжах.
- За четыре матча в новом сезоне за «Вест Хэм» Чичарито отдал только одну результативную передачу.
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