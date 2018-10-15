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11 фото новой подруги Чичарито. Она редко что-то надевает поверх купальника

11 фото новой подруги Чичарито. Она редко что-то надевает поверх купальника
Eurosport

2 ч. назадОбновлено 1 час назад

Принцесса на горошинке.

На днях мексиканский форвард Хавьер Эрнандес выложил инстастори, в котором шлепнул 23-летнюю австралийскую модель Сару Кохан и, тем самым, объявил о новых отношениях. Видео сопровождала подпись «Я исполнил мечту тысяч ее подписчиков».

Сара и шпиль (но не в Солсбери)

Сара и ценный груз на чемодане

Сара и штурвал

Сара и новая обертка для конфет «Мишка на севере»

Сара и маленькое черное платье

Сара и поддержка бойфренда

Сара и вид на пригорки

Сара и ее бывший

Сара и еще один бывший

Сара и коктейль

Сара и Чичарито

К сожалению, не все фото Сары прошли цензуру. Есть очень интересные с конем и роллами. Все они – в ее инстаграме.

  • Сара Кохан стала популярным инстаблогером два года назад. Ее фишка – путешествия в экзотические страны и откровенные фотосеты на пляжах.
  • За четыре матча в новом сезоне за «Вест Хэм» Чичарито отдал только одну результативную передачу.
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