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«Ты приехал беженцем и заслужил доверие». Отец Венсана Компани стал первым чернокожим мэром Бельгии

«Ты приехал беженцем и заслужил доверие». Отец Компани стал первым чернокожим мэром Бельгии
Eurosport

48 мин. назад

От беженца до главы коммуны.

Защитник «Манчестер Сити» Венсан Компани рассказал, что его отец Пьер стал первым в истории Бельгии чернокожим мэром.

«Историческое событие! Мы так гордимся тобой, папа. Перебрался в Бельгию из республики Конго в 1975 году как беженец, а теперь заслужил доверие местных жителей, став первым в истории Бельгии чернокожим мэром», – написал Компани в инстаграме.

  • Пьер Компани стал мэром в коммуне Гансхорен Брюссельского столичного региона.
  • Ее население составляет около 20 тысяч человек.
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