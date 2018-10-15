«Ты приехал беженцем и заслужил доверие». Отец Венсана Компани стал первым чернокожим мэром Бельгии

Защитник «Манчестер Сити» Венсан Компани рассказал, что его отец Пьер стал первым в истории Бельгии чернокожим мэром.

«Историческое событие! Мы так гордимся тобой, папа. Перебрался в Бельгию из республики Конго в 1975 году как беженец, а теперь заслужил доверие местных жителей, став первым в истории Бельгии чернокожим мэром», – написал Компани в инстаграме.