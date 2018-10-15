«Ты приехал беженцем и заслужил доверие». Отец Венсана Компани стал первым чернокожим мэром Бельгии
От беженца до главы коммуны.
Защитник «Манчестер Сити» Венсан Компани рассказал, что его отец Пьер стал первым в истории Бельгии чернокожим мэром.
«Историческое событие! Мы так гордимся тобой, папа. Перебрался в Бельгию из республики Конго в 1975 году как беженец, а теперь заслужил доверие местных жителей, став первым в истории Бельгии чернокожим мэром», – написал Компани в инстаграме.
- Пьер Компани стал мэром в коммуне Гансхорен Брюссельского столичного региона.
- Ее население составляет около 20 тысяч человек.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте