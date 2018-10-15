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Daily Mail: «МЮ» увеличит зарплату защитника Люка Шоу до 170 тысяч евро в неделю

Daily Mail: «МЮ» увеличит зарплату Шоу до 170 тысяч евро в неделю
Eurosport

54 мин. назад

Солидные деньги.

Защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу ведет переговоры с «дьяволами» о новом контракте.

Английский клуб предложил серьезное повышение нынешней зарплаты, которая составляет 115 тысяч евро в неделю, до 170 тысяч евро в неделю, сообщает Daily Mail.

  • Шоу перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Саутгемптона» в 2014 году за 37,5 млн евро.
  • В АПЛ-2017/18 он провел всего 11 матчей из-за травм.
  • В первом туре чемпионата Англии-2018/19 Шоу забил победный мяч в ворота «Лестера». Всего у Люка в новом сезоне 7 матчей за «МЮ».
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