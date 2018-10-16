«Сегодня я с Томми Смитом борюсь за равные межрасовые права». Ромелу Лукаку записался в активисты

Форвард сборной Бельгии и «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку выступил с активной социальной позицией в инстаграме.

«В этот день 50 лет назад олимпийский спортсмен Томми Смит [американский спринтер] поднял кулак за равные права людей. Сегодня я с ним, борюсь за равные права людей всех рас. Присоединяйтесь ко мне! Поднимайте кулак и запостите его», – написал Лукаку.

В флешмобе бельгийца также замешаны спонсоры: за каждое тематическое фото компания Puma начислит один доллар общественной организации ACLU (American Civil Liberties Union), выступающей, в том числе, против политики президента США Дональда Трампа.

Во время церемонии награждения на ОИ-1968 Томми Смит опустил голову и поднял вверх сжатый кулак. На фоне играл гимн США.

Таким образом спортсмен выразил политический протест против дискриминации темнокожих в стране.

Подписывайся на Eurosport.ru в Одноклассниках