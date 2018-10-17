Лоран Косьельни: «С одной стороны, хотел победы сборной на ЧМ, с другой – желал ее вылета»

Капитан «Арсенала» Лоран Косьельни рассказал, что испытывал смешанные чувства во время успеха сборной Франции на ЧМ-2018.

«Травму было тяжело принять. Но еще тяжелее было принять результат сборной, так как она выиграла чемпионат мира. Во мне есть эгоизм. Я мог выиграть этот турнир. Это засядет в моей голове на всю оставшуюся жизнь. Но нужно продолжать жить.

Я был очень счастлив за партнеров по команде, но в то же время чувствовал себя отвратительно. Я не могу сказать, что я чемпион мира. Это было странно: с одной стороны, я хотел, чтобы сборная победила, с другой – чтобы вылетела. Но я очень рад за команду, потому что многие критиковали ее», – сказал Косьельни в интервью France Football.

Косьельни получил травму в полуфинальном матче Лиги Европы против «Атлетико» и с тех пор не выходил на поле.

Возвращение игрока в строй ожидается в начале декабря.

Косьельни: «Победа Франции на ЧМ-2018 ранила меня больше, чем моя травма»

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