Getty Images

Лоран Косьельни: «С одной стороны, хотел победы сборной на ЧМ, с другой – желал ее вылета»

Косьельни: «С одной стороны, хотел победы сборной на ЧМ, с другой – желал ее вылета»
Eurosport

42 мин. назад

Откровенные слова французского защитника.

Капитан «Арсенала» Лоран Косьельни рассказал, что испытывал смешанные чувства во время успеха сборной Франции на ЧМ-2018.

«Травму было тяжело принять. Но еще тяжелее было принять результат сборной, так как она выиграла чемпионат мира. Во мне есть эгоизм. Я мог выиграть этот турнир. Это засядет в моей голове на всю оставшуюся жизнь. Но нужно продолжать жить.

Я был очень счастлив за партнеров по команде, но в то же время чувствовал себя отвратительно. Я не могу сказать, что я чемпион мира. Это было странно: с одной стороны, я хотел, чтобы сборная победила, с другой – чтобы вылетела. Но я очень рад за команду, потому что многие критиковали ее», – сказал Косьельни в интервью France Football.

  • Косьельни получил травму в полуфинальном матче Лиги Европы против «Атлетико» и с тех пор не выходил на поле.
  • Возвращение игрока в строй ожидается в начале декабря.

Косьельни: «Победа Франции на ЧМ-2018 ранила меня больше, чем моя травма»

Eurosport в твиттере

Курлык! Подпишись на нас в твиттере

По теме

Чемпионат Англии

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - Игроки «Нэшвилла» растерзали «Миннесоту» – даже Хищник проявлял больше жалости к жертвам

02:45
Популярные видео
Гандболистка забросила с поворотом на 360 и устроила нежные обнимашки с партнершами по сборной
16 059 просмотров19 ч
Ковальчук красиво прошил кипера, но «Лос-Анджелес» все равно сгорел «Торонто»
 969 просмотров23 ч
А еще вам может понравиться