Пол Скоулз: «Лео Месси лучше Криштиану Роналду. Он просто вау»

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз пришел на ТВ, чтобы поотвечать на разные вопросы о футболе.

За какими клубами следит Пол:

«Реал», «Барселона», «Сити», «Ливерпуль». Хотел бы я вместо всего этого назвать «Юнайтед», конечно».

И за какими игроками:

«Модрич, Кроос, Месси. Когда я смотрел на Лео во время матча против «Тоттенхэма» на «Уэмбли», я подумал, что вот оно, снова противостояние Месси – Роналду».

Кто лучший в противостоянии Месси – Роналду:

«Месси. Но Роналду потрясающ в том, что он делает, особенно по скорости и силе. Он забивает, исполняет штрафные. Но если говорить про разносторонность, то Месси – просто вау. Особенно его передачи».

Про Жозе Моуринью:

«Я не очень хорошо его знаю, только с позиции футболиста, который играл против его клубов. Мне нравилось смотреть его интервью, на его нахальное поведение. Я думал, что он великолепен, но того Моуринью больше нет. И речь не только о жалующемся Жозе, который вводит тебя в тоску. Он жалуется на своих футболистов и на то, чего у него нет. Но вот что у него есть: слова о том, что он – лучший тренер. Теперь Моуринью следует это доказать», – приводит ESPN слова Скоулза.

«Барселона» вместе с Месси сейчас находится на второй строчке таблицы Ла Лиги.

«Юнайтед» Моуринью завис на восьмой в АПЛ.

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