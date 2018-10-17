Сеск Фабрегас быстрее всех в АПЛ оформил 100 ассистов и попал в книгу рекордов Гиннесса

Полузащитник «Челси» Сеск Фабрегас вошел в книгу рекордов Гиннесса. Испанец первым выполнил 100 ассистов в АПЛ – для этого ему потребовалось 293 матча.

Фабрегас перебил достижение Райана Гиггза – легенда «МЮ» ассистировал 100 раз за 367 игр.

«Я не самый быстрый, не самый сильный, не самый гибкий, не прыгаю высоко. Но это достижение – предмет огромной гордости для меня, потому что это моя работа», – с улыбкой заметил Сеск.

Сеск Фабрегас дебютировал в АПЛ в 16 лет – это случилось в «Арсенале».

В 2014 году испанец вернулся в «Челси» после каталонской командировки и завоевал с клубом два чемпионских титула.

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