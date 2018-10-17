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AS: «Бетис» придет к «Сити» за Александром Зинченко зимой

AS: «Бетис» придет к «Сити» за Зинченко зимой
Eurosport

1 час назад

С манчестерской лавки точно пора вставать.

Украинский полузащитник «Сити» Александр Зинченко может переехать в испанский чемпионат уже в зимнее ТО.

Football Espana со ссылкой на AS Diario сообщил, что зимой 2019 года «Бетис» вернется в офис «Манчестер Сити» с предложением по трансферу игрока.

Летом 2018 года «Сити» и «Реал» уже вели переговоры по украинскому полузащитнику, но не договорились о сумме перехода: испанский клуб планировал арендовать Александра с опцией выкупа за 12 млн евро, а «Манчестер Сити» настаивал на немедленной продаже за 17,5 млн.

  • Из восьми матчей «Сити» в АПЛ Зинченко вышел на поле всего раз.
  • Летом 2018-го Александр также был близок к переходу в «Вулверхэмптон».
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