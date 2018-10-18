Экс-президент «Реала» Кальдерон: «Не вижу смысла удерживать Азара. Рабство давно отменили»

Бывший президент «Реала» Рамон Кальдерон считает, что «Челси» должен отпустить полузащитника Эдена Азара в мадридский клуб.

«Не вижу смысла удерживать игрока, который хочет уйти. Рабство давно отменили. Все зависит от того, чего хочет «Челси». Тогда это будет лишь вопрос суммы между «Реалом» и «Челси». Если футболист публично продолжает настаивать на своем, «Челси» будет тяжело удержать его, а для «Реала» это будет великолепная сделка», – сказал Кальдерон beIN Sports.

Ранее Азар подчеркивал, что мечтает играть в испанском чемпионате, но не уйдет в «Реал» в январе.

Transfermarkt оценивает форварда в 150 млн евро.

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