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Златан Ибрагимович: «Жозе Моуринью критикуют из-за его характера, а не игры»

Златан: «Моуринью критикуют из-за его характера, а не игры»
Eurosport

26 мин. назад

Златан поддержал бывшего.

Форвард «Гэлакси» Златан Ибрагимович поддержал главного тренера «МЮ» Жозе Моуринью.

«Все критикуют Моуринью, но, на мой взгляд, не из-за плохих результатов, а из-за его характера, из-за того, какой он. Я могу немного представить себя в этой ситуации. Мы с ним обладаем уверенностью, мы верим в собственный путь.

Когда дела не складываются, нас критикуют сильнее. Но когда мы побеждаем, удовлетворение от победы сильнее, чем у тех, кто дипломатичен и не хочет иметь проблемы с медиа, а те их не атакуют. Это не про нас с Жозе. Мы те, кто мы есть, мы верим в то, что делаем. Мы идем до самого конца.

Какая-то критика носит личный характер, какая-то преувеличена. Кто-то критикует из зависти. Все это звенья одной цепи. Моуринью должен оставаться самим собой, стоять на своем и бороться за то, что он делает. Он на своем месте, потому что он все делал по-своему, он оставался собой и ни для кого не менялся», – цитирует Ибрагимовича Sky Sports.

  • Моуринью перессорился почти со всеми лидерами клуба, но владельцы «МЮ» не планируют пока увольнять Жозе.
  • Ибра работал с Жозе в «МЮ» и «Интере».
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