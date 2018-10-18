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Daily Mail: Лионель Месси и Жерар Пике хотят трансфер полузащитника «МЮ» Поля Погба в «Барселону»

Daily Mail: Месси и Пике хотят трансфер Погба в «Барселону»
Eurosport

1 час назад

Серьезная протекция.

Ведущие футболисты «Барселоны» хотели бы видеть в команде полузащитника «МЮ» и сборной Франции Поля Погба.

Лионель Месси и Жерар Пике считают, что француз усилит команду. Переходу будет очень рады и партнеры Поля по сборной: Самюэль Умтити и Усман Дембеле. Не против перехода и главный тренер каталонцев Эрнесто Вальверде. А вот среди скаутов мнение разделились – некоторые из них считают, что Погба не подходит «Барсе» по стилю игры, сообщает Daily Mail.

  • Погба хочет покинуть «Юнайтед» из-за плохих отношений с Жозе Моуринью.
  • Transfermarkt оценивает его стоимость в 90 миллионов евро.
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