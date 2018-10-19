«Манчестер Юнайтед» проваливает трансферы из-за Моуринью. Таланты не хотят связываться с Жозе

Поведение Жозе Моуринью в этом году полностью повторяет сценарий его третьего сезона в последних клубах. Португалец публично пихает лидерам, отсекает их из состава, включает режим параноика на пресс-конференциях и ругается с боссами насчет трансферов. По версии Дэниела Тэйлора из The Guardian, все просто: Моуринью выстраивает линию так, чтобы в неудачах клуба его винили в последнюю очередь.

В мини-конфликте с Эдом Вудвордом португалец отчасти прав – логику руководства проследить крайне тяжело. Зимой клуб переподписал Моуринью, летом – не купил нужных ему игроков. Напрашивается вопрос: зачем тратиться на новый контракт с Жозе и вписывать в него огромную неустойку сейчас, если отказываешь ему в трансферах потом? Клуб повел себя непоследовательно.

Жозе Моуринью и Эд ВудвордEurosport

Судя по репликам Жозе из предсезонного тура, «Юнайтед» не выполнил вообще ни одной просьбы Особенного. Очень странно, учитывая явные признаки доверия. Есть предположение, что на самом деле Вудворд пытался купить парней, которых требовал от него Моуринью. Но не смог из-за отказа самих футболистов. И в этом Эд виноват уже не так сильно, как Жозе.

Сами отказы легко поделить на три категории.

Игроки использовали интерес «Юнайтед», чтобы выбить новый контракт со своим клубом.

Футболисты отказали «МЮ» из-за оборонительного стиля Жозе.

Агенты не захотели работать с таким токсичным менеджером, как Моуринью.

К первой категории точно относятся Гризманн и Годин. Антуан мог перейти в «МЮ» летом прошлого года, но остался в «Атлетико» и уже через пару месяцев получил новый контракт. Филипе Луис позже подтвердил: так француз добивался внимания мадридского клуба.

Антуан ГризманнGetty Images

В августе этого года «Юнайтед» хотел уже Година, но снова оказался ни с чем. Спустя всего пять дней после закрытия трансферного окна в Англии Диего продлил контракт с «индейцами». Очень показательно и символично.

Во второй категории – Мбаппе и Ковачич. Килиан свайпнул «Юнайтед» еще весной 2017-го. Француза не убедили даже те три трофея, которыми кичился Жозе по итогам первого сезона в «МЮ». По данным L’Equipe, Мбаппе просто не понравился стиль Моуринью. «ПСЖ» с его упором на владение – действительно лучший выбор.

Аналогичная история с Ковачичем. По информации Marca, этим летом Матео выбирал между «Юнайтед» и «Челси». Хорват предпочел Лондон из-за разницы в подходах Моуринью и Сарри. Матео не захотел столько времени играть без мяча, сколько предполагает дефолтная тактика Жозе. Вероятно, не ошибся: «Челси» владеет мячом 63%, «Юнайтед» – всего 56%.

С агентами у Моуринью не такие плохие отношения: дружбы с Мендешем обычно хватает, чтобы договориться с топовым игроком. Но конфликт Жозе с Мино Райолой уже отражается на селекции «МЮ». Manchester Evening News пронюхала: агент не хочет отпускать Маттейса де Лигта в «Юнайтед». Райола опасается, что работа с Жозе погубит тинейджера из «Аякса».

РайолаGetty Images

Разумеется, Моуринью – не единственный, кто стоит за массовым игнором потенциальных новичков. Игроки банально не видят в «Юнайтед» клуб, где они гарантированно сделают крутую карьеру. Поведение и стиль Жозе усугубляют ситуацию: футболисты не считают португальца современным тренером, на их решениях определенно сказываются терки между Моуринью, Марсьялем и Погба. Это вредит клубу еще до процесса переговоров.

Бывший игрок «Арсенала» Чарли Николас идеально резюмировал проблемы Жозе: «У него каждое лето есть 200 миллионов евро на трансферы, с таким бюджетом он может заманить любого игрока. Но, если честно, я просто не знаю, кто к нему пойдет. У него старомодные принципы, лучшие игроки будут и дальше отказывать «МЮ» из-за его стиля».

Для самого Моуринью это выливается в чудовищную ситуацию. Жозе не привык работать над позиционной атакой, зато неплохо маскировал этот нюанс на трансферном рынке: покупка Фабрегаса и Косты сделала «Челси» чемпионом в сезоне-2014/15. Без приобретения индивидуально сильных игроков португалец потеряется в мире, где топ-клубы в каждом втором матче взламывают автобус и владеют мячом больше 60%.

Жозе Моуринью, «МЮ»PA Sport

Порочный круг для Жозе замкнулся. Он враждует с игроками, которые уже находятся в команде, но не может взять на их место новых, потому что те следят за ситуацией внутри и делают соответствующие выводы. Цитировать Moneyball в 2018-м слишком просто, но фраза «Меняйся или сдохни» должна стать новой мантрой Особенного.

Другие тексты Вячеслава Палагина:

Салах много порет, но это даже хорошо. Мохамед снова будет лучшим в АПЛ

«Ливерпуль» тренирует ауты, «Юнайтед» с них пропускает. Между Моуринью и Клоппом пропасть