Владимир Стогниенко: «Боюсь, Жозе Моуринью уже все. У него нет новых тренерских идей»

Владимир Стогниенко прокомментировал работу главного тренера Жозе Моуринью в «Манчестер Юнайтед».

«Боюсь, Моуринью уже все. Я был большим поклонником Жозе. Считаю, его работа в «Интере» была прекрасной. Единственный матч, который я видел, где «Барселону» Гвардиолы прихлопнули, это был матч в Милане, когда «Интер» выиграл 3:1. Растерзали «Барселону» с помощью агрессивного прессинга.

Он всегда был силен тем, что очень хорошо ладил с футболистами. Даже с очень непростыми, типа Ибрагимовича. И это ушло. Может, возраст. Может, характер поменялся. Впервые, по-моему, это случилось в «Реале» с Касильясом: пошли какие-то конфликты. Мне кажется, это ему очень сильно мешает.

У него нет новых тренерских идей. Он может работать, но, думаю, уже не с «Манчестер Юнайтед». Ему нужно уйти куда-то поскромнее и там в себя приходить», – цитирует Стогниенко Sports.ru.

Моуринью перессорился почти со всеми лидерами клуба, но владельцы «МЮ» не планируют увольнять Жозе.

«Дьяволы» находятся на восьмом месте АПЛ-2018/19 и отстают от «Сити», «Ливерпуля» и «Челси» на 7 очков.

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