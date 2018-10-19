Ярмоленко – о критике за общение на русском: «Могу общаться на любом языке. Главное – что в сердце»

Полузащитник «Вест Хэма» и сборной Украины Андрей Ярмоленко прокомментировал критику за общение с украинскими журналистами на русском языке.

«Каждый должен разговаривать на том языке, на котором он хочет. Я могу общаться с вами на украинском языке, могу – на русском.

Главное для меня не это, а то, что находится в сердце. Важно, чтобы каждый любил свою страну в сердце, а не говорил те или иные вещи на камеру. Я люблю Украину всем сердцем, и мне все равно, кто и что говорит о том, на каком я языке общаюсь», – цитирует Ярмоленко Dynamo.kiev.ua.

Первое предложение Андрей сказал на русском. Остальные – на украинском.

Ярмоленко сыграл 8 матчей в АПЛ, в которых забил 2 мяча и сделал ассист.

Подписывайся на Eurosport.ru в телеграме