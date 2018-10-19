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Ярмоленко – о критике за общение на русском: «Могу общаться на любом языке. Главное – что в сердце»

Ярмоленко – о критике за общение на русском: «Могу общаться на любом языке. Главное – что в сердце»
Eurosport

1 час назадОбновлено 55 мин. назад

Андрей ответил украинским журналистам.

Полузащитник «Вест Хэма» и сборной Украины Андрей Ярмоленко прокомментировал критику за общение с украинскими журналистами на русском языке.

«Каждый должен разговаривать на том языке, на котором он хочет. Я могу общаться с вами на украинском языке, могу – на русском.

Главное для меня не это, а то, что находится в сердце. Важно, чтобы каждый любил свою страну в сердце, а не говорил те или иные вещи на камеру. Я люблю Украину всем сердцем, и мне все равно, кто и что говорит о том, на каком я языке общаюсь», – цитирует Ярмоленко Dynamo.kiev.ua.

  • Первое предложение Андрей сказал на русском. Остальные – на украинском.
  • Ярмоленко сыграл 8 матчей в АПЛ, в которых забил 2 мяча и сделал ассист.
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