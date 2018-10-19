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Джейми Каррагер: «Санчес рискует стать новым Торресом – дорогим игроком, чей пик прошел»

Каррагер: «Санчес рискует стать новым Торресом – дорогим игроком, чей пик прошел»
Eurosport

46 мин. назад

Судя по игре чилийца, экс-футболист «Ливерпуля» близок к истине.

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер считает, что «Манчестер Юнайтед» ошибся с покупкой чилийца Алексиса Санчеса.

«Лучшие годы Санчеса уже прошли. Он может стать новым Фернандо Торресом – дорогим игроком, чей пик уже позади. Чем больше я смотрю на игру Алексиса в «МЮ», тем больше убеждаюсь, что его плохая форма в последнем сезоне за «Арсенал» была обусловлена не тем, что команда шла ко дну.

Дело в самом Санчесе, такое случается. В основном футболисты переживают пик с 27 до 32 лет, но в случае со страйкерами он иногда сдвигается вниз», – написал Каррагер в колонке для The Telegraph.

  • Сейчас Санчесу 29 лет. Он перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Арсенала» зимой 2018 года в обмен на Генриха Мхитаряна.
  • В сезоне-2018/19 АПЛ чилиец провел 6 матчей, забил 1 мяч и отдал 1 голевую передачу.

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