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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп: «В футболе нет места для Лиги наций»

Клопп: «В футболе нет места для Лиги наций»
Eurosport

56 мин. назад

В американском футболе люди отдыхают, в обычном футболе – нет.

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп снова высказался против проведения Лиги наций.

«Вы слишком раздули мои слова. У каждого есть свое мнение, но то, что говорят о Лиге наций другие люди, – это слишком.

Я слышу, как со всех сторон доносится: теперь у нас есть настоящие игры, настоящие соперники, это куда лучше, чем товарищеские матчи. Возможно, люди хотят, чтобы Энтони Джошуа бился каждую вторую ночь? Но это невозможно, в других видах спорта никто этого не требует.

В американском футболе есть летний перерыв, который продолжается едва ли не дольше, чем наш сезон в АПЛ. Настоящий, полноценный перерыв! Аналогичная ситуация и в баскетболе.

Вы хотите ходить на оперу каждый день или раз в два месяца? Вот в чем вопрос. Возможно, идея создания Лиги наций сама по себе неплоха, но ее нужно осуществить в другом виде спорта. С моей точки зрения, в футболе для нее нет места», – приводит слова Клоппа Liverpool Echo.

  • Во время паузы на международные матчи сразу 4 игрока «Ливерпуля» (Мо Салах, Вирджил ван Дейк, Наби Кейта и Садио Мане) получили травмы.
  • 20 октября «красные» в рамках девятого тура АПЛ сыграют с «Хаддерсфилдом».

Юрген Клопп: «Второе место в АПЛ – ничто. Меня устроит только победа»

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