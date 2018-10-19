«Челси» – «Манчестер Юнайтед»: перед матчем чемпионата Англии

Сезон только начался, а для «МЮ» уже наступил момент икс. «Красные дьяволы» всего за восемь туров отпустили лидеров на семь очков – еще одно поражение отбросит их уже на десять баллов от первой строчки.

Интриг у матча предостаточно: например, очередное возвращение Моуринью на «Стэмфорд» и первая встреча Сарри с «МЮ». Будет жестко: в противостоянии уже было показано 232 желтые карточки – это на 17 больше, чем у любой другой встречи лиги.

Кто посмотрит матч по ТВ

«Челси» подходит к игре в оптимальном составе: травмы залечили даже Баркли с Рюдигером. У «МЮ» аналогичная ситуация – Жозе отмечал лишь утомленность некоторых футболистов после матчей сборных. В общей группе тренировались Эррера, Рохо и Лингард.

Форма

В этом сезоне у «Челси» всего одно поражение – на самом старте в Суперкубке Англии. После этого все отлично – без поражений в АПЛ и две победы в Лиге Европы. В последних шести матчах «синие» пропустили всего два мяча – и то от могучего «Ливерпуля».

У «МЮ» все хуже. Команда идет без поражений в ЛЧ, но стабильно теряет очки в АПЛ и уже вылетела из Кубка Лиги от скромного «Дерби». В последних шести матчах «дьяволы» пропустили восемь мячей – ужас для Жозе, традиционно ставившего на оборону.

Кто что сказал

Маурицио Сарри, главный тренер «Челси»: «Думаю, у «МЮ» очень сильная команда. Возможно, по качеству игроков они даже лучшие в лиге.

Моуринью? Мы говорим о тренере, который выиграл все и везде. Я уважаю его и мне кажется, что его должны уважать все.

Что касается будущего Кристенсена, то сейчас Луис и Рюдигер действительно играют хорошо. Нелегко изменить работающую связку. Но отмечу, что Андреас сыграл в трех из шести последних матчей». (официальный сайт «Челси»)

Жозе Моуринью, главный тренер «МЮ»: «Для меня это еще одна игра. Не думаю, что буду вести себя как сумасшедший, если моя команда забьет или победит на «Стэмфорде».

Постараюсь контролировать себя и проявлять уважение к болельщикам, которые поддерживали меня много лет. Но игра с «Челси» будет для меня просто очередным матчем, в котором я хочу хорошо поработать ради своих игроков, команды и фанатов» (Sky Sports).

Лицом к лицу

«Челси» проиграл лишь один из 16 последних домашних матчей против «МЮ» в АПЛ (10 побед и 5 ничьих).

Последний раз «синие» проигрывали дома «красным дьяволам» в 2012-м.

«МЮ» проиграл «синим» в АПЛ 18 матчей. Никто не унижал манкунианцев чаще.

3 последних визита «МЮ» на «Стэмфорд Бридж» завершились поражениями с общим счетом 0:6.

«МЮ» проиграл в Лондоне 8 из 13 последних матчей АПЛ.

Моуринью проиграл 4 из пяти выездных матчей против команд, в которых он ранее работал.

«Челси» – «Манчестер Юнайтед»Getty Images

Люди в черном

Встречу обслужит бригада Майка Дина. В 2018-м 50-летний рефери отработал на 17 матчах АПЛ: в них «МЮ» обыграл «Бёрнли» (1:0) и «Уотфорд» (2:1). При Дине «Челси» уступил «Уотфорду» (1:4), обыграл «Саутгемптон» (3:2) и сгонял вничью с «Вест Хэмом» (0:0).

В центре внимания

Покажет класс

«Челси» прессингует активнее всех в лиге, но, по мнению Сарри, получается не совсем идеально. Итальянец прав – даже буксующий на старте «Вест Хэм» создал много контратак, а «Борнмут» и «Саутгемптон» вовсе наказали «синих» за это.

Самое могучее оружие «МЮ» в контратаках – Рэшфорд. Англичанин шустро убегает и ищет свободные зоны. Свежий пример – последний матч против Испании.

Обделается

Рэшфорд поможет определить главного неудачника матча. «Челси» активнее атакует через левый фланг, но Алонсо часто увлекается и теряет зону. Если «МЮ» выстроит контратаки через правый край, то Рэшфорд заткнет испанца, которого не спасет от скорости Маркуса подстраховка Джорджиньо, Ковачича и Луиса.

Маркос Алонсо, «Челси»Eurosport

Котировки букмекеров

«МЮ» проиграл три из последних шести выездных матчей в Премьер-лиге. Грустная статистика и повод зарядить на «Челси». Лучше всего это делать тут.

Победа «Челси»: 1,74

Ничья: 3,96

Победа «МЮ»: 5

Ориентировочные составы

«Челси»

«Манчестер Юнайтед»

Вопрос дня

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