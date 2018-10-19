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Эден Азар: «Могу остаться в «Челси» до конца карьеры»

Азар: «Могу остаться в «Челси» до конца карьеры»
Eurosport

1 час назад

Бельгиец прекрасно чувствует себя в Лондоне.

Полузащитник «Челси» Эден Азар, возможно, раздумал переходить в мадридский «Реал».

«Я могу закончить с футболом в «Челси». В этом нет никакой проблемы. Я счастлив в этом клубе и играю в прекрасной команде. Моя семья счастлива в Лондоне.

Так что, если я не перееду в Испанию, то ничего страшного не случится. Я люблю фанатов «Челси» – думаю, они тоже меня любят! Что бы ни случилось в будущем, я буду счастлив», – приводит слова Азара Sky Sports.

  • Азар выступает за «синих» с 2012 года.
  • В сезоне АПЛ-2018/19 Эден провел восемь матчей, забил семь мячей и отдал три голевые передачи.

Эден Азар: «Если меня спросят, с каким тренером я хотел бы снова работать, то назову Жозе Моуринью»

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