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Ули Хёнесс: «Мне не стоило говорить, что Озил играл ********. Он играл никудышно»

Хёнесс: «Мне не стоило говорить, что Озил играл ********. Он играл никудышно»
Eurosport

28 мин. назад

Вроде бы и извинился, а вроде и нет.

Президент «Баварии» Ули Хёнесс пожалел о том, что июле 2018 года негативно отозвался о бывшем полузащитнике сборной Германии Месуте Озиле.

«Мне не стоило говорить, что Озил ******** [сравнение с конечным продуктом пищеварения] играл за сборную Германии. Он играл никудышно. Мое мнение о Месуте очевидно.

В тот раз я хотел отвернуть дискуссию от разговоров о расизме поближе к спорту», – приводит слова Хёнесса Goal.

  • По сути, Хёнесс употребил одно и то же слово: он сказал, что ему не стоило описывать игру Озила словом «shit», но назвал ее синонимом «crap».
  • По окончании чемпионата мира-2018 Месут объявил о завершении карьеры в сборной Германии по политическим причинам.

Озил завел канал на Twitch и уже постримил там Fortnite

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