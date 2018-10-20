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Ассистент Маурицио Сарри спровоцировал Моуринью, и Жозе устроил Конор-стайл

Ассистент Сарри спровоцировал Моуринью, и Жозе устроил Конор-стайл
Eurosport

56 мин. назадОбновлено 54 мин. назад

Горячая потасовка в конце матча.

«Челси» свел к ничьей матч АПЛ-2018/18 с «Манчестер Юнайтед» благодаря голу Росса Баркли на шестой добавленной минуте.

Скамейка «синих» бурно отреагировала на гол. Один из ассистентов Маурицио Сарри эмоционально отпраздновал гол-эквалайзер, что очень не понравилось коучу «МЮ» Жозе Моуринью, который завязал небольшую потасовку возле кромки поля.

После Моуринью поаплодировал сектору «МЮ», а фанатам «Челси» показал три пальца – столько раз он выигрывал чемпионат Англии с «синими».

  • «Челси» лидирует в АПЛ-2018/19 с 21 очком после девяти матчей.
  • «Дьяволы» имею в активе 14 очков и занимают восьмое место.
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