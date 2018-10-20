Getty Images
Ассистент Маурицио Сарри спровоцировал Моуринью, и Жозе устроил Конор-стайл
Горячая потасовка в конце матча.
«Челси» свел к ничьей матч АПЛ-2018/18 с «Манчестер Юнайтед» благодаря голу Росса Баркли на шестой добавленной минуте.
Скамейка «синих» бурно отреагировала на гол. Один из ассистентов Маурицио Сарри эмоционально отпраздновал гол-эквалайзер, что очень не понравилось коучу «МЮ» Жозе Моуринью, который завязал небольшую потасовку возле кромки поля.
После Моуринью поаплодировал сектору «МЮ», а фанатам «Челси» показал три пальца – столько раз он выигрывал чемпионат Англии с «синими».
- «Челси» лидирует в АПЛ-2018/19 с 21 очком после девяти матчей.
- «Дьяволы» имею в активе 14 очков и занимают восьмое место.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте