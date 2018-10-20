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Главный тренер «МЮ» Жозе Моуринью: «Ассистент Маурицио Сарри извинился за инцидент»

Моуринью: «Ассистент Сарри извинился за инцидент»
Eurosport

43 мин. назад

Конфликт, видимо, исчерпан.

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал стычку после матча чемпионата Англии с «Челси».

«Что произошло в конце матча? Да ладно вам, я бы лучше рассказал о том, какие классные были 97 минут игры, а вы концентрируетесь на этом. Я не получил уважения от болельщиков «Челси», которые заслуживал, но это не моя ответственность. Я не могу контролировать их реакцию. Я ничем не раздражен.

Что касается инцидента с ассистентом Сарри, то Сарри первым подошел ко мне и сказал, что все уладит. После его ассистент подошел ко мне и извинился, я сказал ему забыть об этом. Я допускал много ошибок в своей карьере», – цитирует Моуринью BBC.

  • «Челси» сравнял счет на 96-й минуте.
  • Жозе не понравилась реакция на поздний гол от ассистента Сарри Марко Манни, из-за чего завязалась небольшая стычка около входа в подтрибунное помещение.

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