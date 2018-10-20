Главный тренер «МЮ» Жозе Моуринью: «Ассистент Маурицио Сарри извинился за инцидент»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал стычку после матча чемпионата Англии с «Челси».

«Что произошло в конце матча? Да ладно вам, я бы лучше рассказал о том, какие классные были 97 минут игры, а вы концентрируетесь на этом. Я не получил уважения от болельщиков «Челси», которые заслуживал, но это не моя ответственность. Я не могу контролировать их реакцию. Я ничем не раздражен.

Что касается инцидента с ассистентом Сарри, то Сарри первым подошел ко мне и сказал, что все уладит. После его ассистент подошел ко мне и извинился, я сказал ему забыть об этом. Я допускал много ошибок в своей карьере», – цитирует Моуринью BBC.

«Челси» сравнял счет на 96-й минуте.

Жозе не понравилась реакция на поздний гол от ассистента Сарри Марко Манни, из-за чего завязалась небольшая стычка около входа в подтрибунное помещение.

Ассистент Маурицио Сарри спровоцировал Моуринью, и Жозе устроил Конор-стайл

Подписывайся на Eurosport.ru в инстаграме