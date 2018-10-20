Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри: «В конфликте с Жозе Моуринью мы были неправы»

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри прокомментировал итоги матча с «МЮ» и потасовку после финального свистка.

«Мы здорово играли в первом тайме, но затем игру вел «Юнайтед». В матче было много борьбы, а «МЮ» в этом плане лучше нас.

Я разочарован нашей игрой в последние 30 минут. Мы могли победить, но в итоге удовлетворены и одним очком. Мы неорганизованно действовали при лонгболах, мы играем в короткий пас, поэтому оказались не готовы к этому. Это не наш футбол. Я предпочитаю, чтобы мы играли в свой футбол все 90 минут.

Я не видел, что произошло в концовке, но я уже поговорил с Жозе Моуринью. Понимаю, что в той ситуации мы были неправы. Я сразу же пообщался с членом своего штаба и разобрался с этим», – цитирует Сарри BBC.

«Челси» сравнял счет на 96-й минуте благодаря голу Баркли – 2:2.

Жозе не понравилась реакция на поздний гол от ассистента Сарри Марко Манни, из-за чего завязалась небольшая стычка около входа в подтрибунное помещение.

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