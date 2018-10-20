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Маурицио Сарри стартовал в АПЛ с 9 матчей без поражений и побил рекорд «Челси»
Достижение Жозе Моуринью было перекрыто на его глазах.
Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри, сыграв вничью с «МЮ» (2:2), добился рекордного достижения.
Итальянский коуч стал первым тренером в истории «Челси», который не проиграл в девяти стартовых матчах АПЛ. Перед матчем с «дьяволами» он делил достижение с Жозе Моуринью и Луисом Фелипе Сколари.
- Моуринью был близок к защите рекорда, но на 96-й минуте Сарри осчастливил Росс Баркли, который принес «синим» очко.
- Маурицио возглавил «Челси летом 2018 года. До этого он три года тренировал «Наполи».
- «Челси» вышел на чистое первое место, но по потерянным очкам уступает «Сити» и «Ливерпулю».
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