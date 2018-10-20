Маурицио Сарри стартовал в АПЛ с 9 матчей без поражений и побил рекорд «Челси»

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри, сыграв вничью с «МЮ» (2:2), добился рекордного достижения.

Итальянский коуч стал первым тренером в истории «Челси», который не проиграл в девяти стартовых матчах АПЛ. Перед матчем с «дьяволами» он делил достижение с Жозе Моуринью и Луисом Фелипе Сколари.

Моуринью был близок к защите рекорда, но на 96-й минуте Сарри осчастливил Росс Баркли, который принес «синим» очко.

Маурицио возглавил «Челси летом 2018 года. До этого он три года тренировал «Наполи».

«Челси» вышел на чистое первое место, но по потерянным очкам уступает «Сити» и «Ливерпулю».

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