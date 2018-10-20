Жозе Моуринью из «Манчестер Юнайтед» накинулся на тренера «Челси» после матча. Кто это был?

На 96-й минуте матча с «Манчестер Юнайтед» Росс Баркли из «Челси» сделал счет 2:2. Но режиссер телетрансляции забил на повтор гола и искал крупные планы, как Жозе Моуринью полез в драку с кем-то, убежавшим в подтрибунный тоннель.

Кто это был?

Это Марко Янни, второй ассистент Маурицио Сарри в «Челси». Ему 36 лет и он пришел с тренером из «Наполи». В середине нулевых следы Янни нашлись в Серии C, в клубах третьей лиги, чьи названия никому ничего не скажут. Марко играл на позиции центрального полузащитника и редко появлялся на поле. В 2013-м в 31 год он закончил карьеру после победы в Серии D и переключился на тренерскую работу. Уже в 2016-м Янни присоединился к Сарри в «Наполи» и два сезона спустя переехал с ним в Лондон.

«Сплоченность нашего штаба привела к важному подходу к делу. Он помогает определять какое-то единство целей, с которым работа проще, потому что ты знаешь все достоинства и недостатки друг друга и знаешь, как преодолевать мелкие трудности», – объяснял Марко в интервью Abruzzo Web.

После трансфера в «Челси» Янни поразился различию культур Британии и Италии, ведь раньше он не жил вне родины. «Есть плюсы и минусы, но у англичан есть структура, на которой многое держится. Они внимательны к каждой детали – не только в важных вещах, но и в мелочах. Это делает атмосферу более здоровой», – считает итальянец.

Его роль в команде не очень ясна, но во всех итальянских медиа Янни называют collaboratore tecnico – то есть человека, ответственного за технические моменты в штабе.

Что произошло?

На повторах с другого ракурса заметно, как Янни выскочил из-за спины Сарри, побежал к технической зоне «Юнайтед» и ярко отпраздновал гол Баркли прямо перед носом Моуринью.

На фотографии момента, когда Марко возвращается на свое место, можно увидеть, как итальянец с особым вызовом показывает Особенному: мы вас сделали. Видимо, Жозе изменился в лице, потому что Янни тут же улизнул в подтрибунку, а на Жозе накинулись стюарды и четвертый арбитр.

А потом?

Моуринью спросили об этом инциденте после матча. «Я ничем не раздражен. После того, что произошло, Сарри был первым, кто подошел и извинился. Он сказал, что позаботится об этом.

Тот молодой человек уже подходил и тоже попросил прощения. Ответил ему, чтобы не беспокоился об этом. В его возрасте я тоже совершал ошибки, но потом работал над собой», – заявил португальский тренер.

Жаль, Жозе, что эта работа никак не отражается на игре «Манчестер Юнайтед».

«Челси» – «Манчестер Юнайтед» – 2:2

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