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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью: «Не знаю, откуда Дин взял 6 добавленных минут»

Моуринью: «Не знаю, откуда Дин взял 6 добавленных минут»
Eurosport

53 мин. назад

Португалец ожидаемо нашел до чего докопаться.

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал результат матча чемпионата Англии-2018/19 против «Челси».

«Мы играли лучше. До матча можно было говорить, что одно очко на «Стэмфорд Бридж» – это хороший результат, здесь тяжело победить, но сейчас, по тому, как складывалась игра, это ужасный результат для нас и отличный – для «Челси».

Мы контролировали игру и все ходы «Челси». Азар и Джорджиньо были под нашим контролем. Когда счет стал 2:1, мы могли забить третий мяч. Мы были лучшей командой на поле, спокойно все контролировали.

Надеюсь, что каждый арбитр будет добавлять по шесть минут так же, как и Майк Дин. Не знаю, откуда они взялись. Мы всегда старались играть и не затягивали время», – цитирует Моуринью BBC.

  • Команды сыграли вничью – 2:2. «Челси» сравнял счет на 96-й минуте благодаря голу Баркли.
  • Жозе не понравилась реакция на поздний гол от ассистента Сарри Марко Янни, из-за чего завязалась небольшая стычка около входа в подтрибунное помещение.
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