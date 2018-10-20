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18-летний Сессеньон прошил «Кардифф» и стал первым голеадором 2000 года в АПЛ
Расскажет пацанам в школе об успехах.
Полузащитник «Фулхэма» Райан Сессеньон забил гол в ворота «Кардиффа» в матче чемпионата Англии.
На 34-й минуте молодой англичанин забежал за спину защитникам, вышел на рандеву с кипером и пробил в дальний угол.
Сессеньону исполнилось 18 лет в мае 2018 года. Он стал автором первого гола в АПЛ для футболистов 2000 года рождения и позднее.
- На этом все хорошее в матче для «Фулхэма» закончилось. «Кардифф» победил со счетом 4:2.
- Сессеньон – воспитанник «дачников». С сезона-2016/17 он стал игроком основного состава.
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