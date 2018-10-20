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«Сити» накидал Харту 5 мячей, а Марез и Фернандиньо так и вовсе положили нереальную красоту

«Сити» накидал Харту 5 мячей, а Марез и Фернандиньо так и вовсе положили нереальную красоту
Eurosport

1 час назадОбновлено 48 мин. назад

Никакого уважения к легенде клуба.

«Манчестер Сити» обыграл «Бёрнли» в матче чемпионата Англии-2018/19 со счетом 5:0.

Счет открыл Серхио Агуэро, который замкнул прострел Давида Сильвы.

На 54-й минуте Давид Сильва оформил второй ассист, а португальский Силва – гол.

Спустя две минуты до разгромного счет довел Фернандиньо идеальным страйком в девятку.

Вызов бразильца принял Рияд Марез на 84-й минуте: шикарная закрутка с линии штрафной в самый угол.

На исходе основного времени окончательный счет установил Лерой Сане ударом с восьми метров.

  • Сити продолжает лидировать в таблице чемпионата Англии.
  • Кипер «Бёрнли» Джо Харт играл за «горожан» с 2006 по 2016 год.
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