«Сити» накидал Харту 5 мячей, а Марез и Фернандиньо так и вовсе положили нереальную красоту
Никакого уважения к легенде клуба.
«Манчестер Сити» обыграл «Бёрнли» в матче чемпионата Англии-2018/19 со счетом 5:0.
Счет открыл Серхио Агуэро, который замкнул прострел Давида Сильвы.
На 54-й минуте Давид Сильва оформил второй ассист, а португальский Силва – гол.
Спустя две минуты до разгромного счет довел Фернандиньо идеальным страйком в девятку.
Вызов бразильца принял Рияд Марез на 84-й минуте: шикарная закрутка с линии штрафной в самый угол.
На исходе основного времени окончательный счет установил Лерой Сане ударом с восьми метров.
- Сити продолжает лидировать в таблице чемпионата Англии.
- Кипер «Бёрнли» Джо Харт играл за «горожан» с 2006 по 2016 год.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте