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Бывший тренер «Арсенала» Арсен Венгер сказал, что вернется в 2019-м. Лучше пенсия, чем забвение

Венгер сказал, что вернется в 2019-м. Лучше пенсия, чем забвение
Данил Тармасинов

1 час назад

Арсен, пора отдохнуть.

В прощальных речах об Арсене Венгере было очень много важных, но клишированных слов. Футболисты говорили о гордости играть за него и том, сколько Профессор им дал, соперники-тренеры размышляли о месте Арсена в истории, руководители «Арсенала» призывали отдать ему должное.

Лучше всех сказал любимый ученик Венгера. «В последнее время люди путают то, во что играет «Арсенал», с наследием Венгера. Но стоило объявить об уходе, как все бросились говорить о наследии. А оно у Венгера неприкосновенно», – сказал Тьерри Анри в эфире Sky Sports.

О месте в истории думал кто угодно, только не Арсен – француз рассчитывал на вечный контракт, плавный переход в руководство или превращение в Фергюсона (прижизненный памятник на трибуне). «Конечно, я останусь в футболе, и неважно, буду тренировать или нет. Я одержим и не думаю, что это лечится», – храбрился Венгер после последнего матча с «канонирами».

Он уже объявил о камбэке в первый день 2019-го, но еще не знает новое место работы. Чтобы не остаться лишь в статусе клубной легенды, месье в пуховике нужен большой вызов. Венгер ведь не поднимет маленький клуб в элиту – об этом кричат последние годы в застывшем на шестом месте «Арсенале». Наверное, об этом же подумали в «Баварии» после микровсплеска инсайдов об Арсене в Германии. Во-первых, туда берут только с мюнхенским прошлым (позиция Ули Хённеса), а во-вторых, лучше прогрессирующий Ковач, чем пенсионер с просчитанным всеми футболом.

Так что если это тренерский кабинет в топ-клубе, то для Арсена плохие новости – вакансий нет, все места заняты. Перес при изгнании Лопетеги выберет из молодых Солари или Гути, а в «Барсе» нацелились на Лигу чемпионов и не рыпаются с Вальверде. В Италии есть только «Юве» и Аллегри с Роналду, в «ПСЖ» Тухеля назначал лично главный шейх, а камбэк в АПЛ не поймут фаны на «Эмирейтс».

Арсен Венгер, «Арсенал»

Арсен Венгер, «Арсенал»Getty Images

Венгеру нужно вспомнить ровесников, разменявших величие на рутину или гастроли по Азии. Свен-Йоран Эрикссон разрывал Серию А, когда она еще была №1 в мире, и быстро заткнул критиков в сборной Англии. Феликс Магат с «Баварией» делал два золотых дубля подряд и прибил ее же «Вольфсбургом» в конце нулевых. Гус Хиддинк божил с ПСВ, Кореей, Австралией и Россией.

У всех очень разные карьеры, но одинаковый закат – хлесткий провал, амбиции поменьше, погоня за кэшем в нефутбольных странах. Теперь об Эрикссоне, Магате и Хиддинке вспоминают с благодарностью, но с обязательной оговоркой: «Если бы он вовремя остановился».

Да, есть пример Анчелотти, прыгающего из одного топ-клуба в другой. Но Папа Карло оставил прославивший его «Милан» 10 лет назад и позировал с кубками в «Челси», «ПСЖ» и «Реале». Венгер провел в Лондоне больше, чем некоторые авторы Eurosport.ru прожили на свете (22 года). В 68 люди не меняются, поэтому любой клуб, пригласивший Арсена, будет страдать от того, что Профессор превратит его в «Арсенал».

Единственное место, куда не стыдно было бы уйти – «Монако» – и то занято молодым Анри. Если вместо пенсии француз выберет какую-нибудь никчемную команду, то сценарий легко предсказать: куча восторженных твитов о назначении, красивая игра, грустные глаза Арсена на пресс-конференциях и никакого прогресса в таблице.

Проблема месье в том, что «Арсенал» при нем барахтался в болоте и не выдавал ничего громкого. Как музыканты выпускают бэнгеры вместо альбомов, как сериалы снимают клиффхэнгеры вместо хэппи-эндов, как художники выдают акции вместо картин – все это подогревает интерес и вызывает ажиотаж вокруг события. «Канониры» Венгера жили, словно в Викторианскую эпоху, и закапывали наследие тренера все глубже. Кому интересно разбираться в замкнутой в себе команде и идеях из головы тощего дедушки?

Чтобы в Венгере признавали величие, остался только один путь – публичное завершение карьеры. Все слова «Арсеналу» произнесены еще в мае, нужно лишь дать большое интервью, рассказать пару классных историй про жесть из раздевалок, раздать комплименты иконам клуба и уйти экспертом на beIN Sports.

Арсен Венгер, «Арсенал»

Арсен Венгер, «Арсенал»Getty Images

Так Арсен заморозит себя для истории. Представьте, что «Арсенал» станет для него последним клубом. Кем вы его запомните? Автором «непобедимых» и тренером при боссах-скупердяях, сражающимся с богатеями.

Новый выход к технической зоне в пуховике будет означать, что Венгер цепляется за молодость или за деньги. Но оба этих варианта выглядят жалко и недостойно человека, подарившего Англии самый красивый и несокрушимый футбол нулевых.

«Мне больше не нужно умирать». Венгер пересидел в «Арсенале», но его не за что ругать

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