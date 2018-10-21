Бывший тренер «Арсенала» Арсен Венгер сказал, что вернется в 2019-м. Лучше пенсия, чем забвение

В прощальных речах об Арсене Венгере было очень много важных, но клишированных слов. Футболисты говорили о гордости играть за него и том, сколько Профессор им дал, соперники-тренеры размышляли о месте Арсена в истории, руководители «Арсенала» призывали отдать ему должное.

Лучше всех сказал любимый ученик Венгера. «В последнее время люди путают то, во что играет «Арсенал», с наследием Венгера. Но стоило объявить об уходе, как все бросились говорить о наследии. А оно у Венгера неприкосновенно», – сказал Тьерри Анри в эфире Sky Sports.

О месте в истории думал кто угодно, только не Арсен – француз рассчитывал на вечный контракт, плавный переход в руководство или превращение в Фергюсона (прижизненный памятник на трибуне). «Конечно, я останусь в футболе, и неважно, буду тренировать или нет. Я одержим и не думаю, что это лечится», – храбрился Венгер после последнего матча с «канонирами».

Он уже объявил о камбэке в первый день 2019-го, но еще не знает новое место работы. Чтобы не остаться лишь в статусе клубной легенды, месье в пуховике нужен большой вызов. Венгер ведь не поднимет маленький клуб в элиту – об этом кричат последние годы в застывшем на шестом месте «Арсенале». Наверное, об этом же подумали в «Баварии» после микровсплеска инсайдов об Арсене в Германии. Во-первых, туда берут только с мюнхенским прошлым (позиция Ули Хённеса), а во-вторых, лучше прогрессирующий Ковач, чем пенсионер с просчитанным всеми футболом.

Так что если это тренерский кабинет в топ-клубе, то для Арсена плохие новости – вакансий нет, все места заняты. Перес при изгнании Лопетеги выберет из молодых Солари или Гути, а в «Барсе» нацелились на Лигу чемпионов и не рыпаются с Вальверде. В Италии есть только «Юве» и Аллегри с Роналду, в «ПСЖ» Тухеля назначал лично главный шейх, а камбэк в АПЛ не поймут фаны на «Эмирейтс».

Арсен Венгер, «Арсенал»Getty Images

Венгеру нужно вспомнить ровесников, разменявших величие на рутину или гастроли по Азии. Свен-Йоран Эрикссон разрывал Серию А, когда она еще была №1 в мире, и быстро заткнул критиков в сборной Англии. Феликс Магат с «Баварией» делал два золотых дубля подряд и прибил ее же «Вольфсбургом» в конце нулевых. Гус Хиддинк божил с ПСВ, Кореей, Австралией и Россией.

У всех очень разные карьеры, но одинаковый закат – хлесткий провал, амбиции поменьше, погоня за кэшем в нефутбольных странах. Теперь об Эрикссоне, Магате и Хиддинке вспоминают с благодарностью, но с обязательной оговоркой: «Если бы он вовремя остановился».

Да, есть пример Анчелотти, прыгающего из одного топ-клуба в другой. Но Папа Карло оставил прославивший его «Милан» 10 лет назад и позировал с кубками в «Челси», «ПСЖ» и «Реале». Венгер провел в Лондоне больше, чем некоторые авторы Eurosport.ru прожили на свете (22 года). В 68 люди не меняются, поэтому любой клуб, пригласивший Арсена, будет страдать от того, что Профессор превратит его в «Арсенал».

Единственное место, куда не стыдно было бы уйти – «Монако» – и то занято молодым Анри. Если вместо пенсии француз выберет какую-нибудь никчемную команду, то сценарий легко предсказать: куча восторженных твитов о назначении, красивая игра, грустные глаза Арсена на пресс-конференциях и никакого прогресса в таблице.

Проблема месье в том, что «Арсенал» при нем барахтался в болоте и не выдавал ничего громкого. Как музыканты выпускают бэнгеры вместо альбомов, как сериалы снимают клиффхэнгеры вместо хэппи-эндов, как художники выдают акции вместо картин – все это подогревает интерес и вызывает ажиотаж вокруг события. «Канониры» Венгера жили, словно в Викторианскую эпоху, и закапывали наследие тренера все глубже. Кому интересно разбираться в замкнутой в себе команде и идеях из головы тощего дедушки?

Чтобы в Венгере признавали величие, остался только один путь – публичное завершение карьеры. Все слова «Арсеналу» произнесены еще в мае, нужно лишь дать большое интервью, рассказать пару классных историй про жесть из раздевалок, раздать комплименты иконам клуба и уйти экспертом на beIN Sports.

Арсен Венгер, «Арсенал»Getty Images

Так Арсен заморозит себя для истории. Представьте, что «Арсенал» станет для него последним клубом. Кем вы его запомните? Автором «непобедимых» и тренером при боссах-скупердяях, сражающимся с богатеями.

Новый выход к технической зоне в пуховике будет означать, что Венгер цепляется за молодость или за деньги. Но оба этих варианта выглядят жалко и недостойно человека, подарившего Англии самый красивый и несокрушимый футбол нулевых.

«Мне больше не нужно умирать». Венгер пересидел в «Арсенале», но его не за что ругать

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