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Лерой Сане, Рахим Стерлинг и Бенжамен Менди помогли фанату «Сити» познакомиться с дамочкой в Tinder

Сане, Стерлинг и Менди помогли фанату «Сити» познакомиться с дамочкой в Tinder
Eurosport

1 час назад

Поставили парню технику и показали правильную тактику.

Троица донжуанов из «Сити» в лице Сане, Менди и Стерлинга помогла болельщику «горожан» наладить личную жизнь.

Кроме шуток, футболисты давали действительно ценные советы. Например, чтобы «улучшить качество игры» в Tinder, молодому человеку по имени Бен необходимы привлекательный профиль в приложении, модная одежда и яркие танцевальные движения. Каждый из игроков отвечал за одно из трех направлений: Сане – за имидж, Стерлинг – за стиль, а Менди – за умение красиво дергаться под музыку.

Лерой посоветовал Бену быть заметнее и позволил поставить в Tinder совместное селфи. Рахим подметил, что внешний облик должен «впечатлять». Он отверг гавайскую рубашку парня и предложил блейзер с рубашкой в сдержанных тонах. Бенжамен потренировал с Беном медленный танец (не в паре).

После приготовлений Бен пригласил девушку из приложения в ресторан, а троица комментировала его действия, наблюдая по скрытой камере.

  • Tinder – приложение для онлайн-знакомств.
  • «Манчестер Сити» делит первое место в АПЛ с «Ливерпулем».
  • Следующий матч «горожане» отыграют с «Шахтером» в рамках группового этапа ЛЧ.
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