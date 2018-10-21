Лерой Сане, Рахим Стерлинг и Бенжамен Менди помогли фанату «Сити» познакомиться с дамочкой в Tinder

Троица донжуанов из «Сити» в лице Сане, Менди и Стерлинга помогла болельщику «горожан» наладить личную жизнь.

Кроме шуток, футболисты давали действительно ценные советы. Например, чтобы «улучшить качество игры» в Tinder, молодому человеку по имени Бен необходимы привлекательный профиль в приложении, модная одежда и яркие танцевальные движения. Каждый из игроков отвечал за одно из трех направлений: Сане – за имидж, Стерлинг – за стиль, а Менди – за умение красиво дергаться под музыку.

Лерой посоветовал Бену быть заметнее и позволил поставить в Tinder совместное селфи. Рахим подметил, что внешний облик должен «впечатлять». Он отверг гавайскую рубашку парня и предложил блейзер с рубашкой в сдержанных тонах. Бенжамен потренировал с Беном медленный танец (не в паре).

После приготовлений Бен пригласил девушку из приложения в ресторан, а троица комментировала его действия, наблюдая по скрытой камере.

Tinder – приложение для онлайн-знакомств.

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