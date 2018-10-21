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Mirror: Стерлинг запросил у «Сити» повышение зарплаты до 340 тысяч евро в неделю, но клуб против
В Мадриде и Барселоне уже навострили ушки.
Мечты Рахима Стерлинга о Ла Лиге совсем скоро могут стать грустной реальностью для манчестерского клуба.
В августе 23-летний англичанин спросил у боссов «Манчестер Сити» по поводу повышения оклада – вместо 175 тысяч фунтов (200 – в евро) в неделю англичанин хотел получать 300, как Серхио Агуэро или Кевин де Брёйне. Летом форварду отказали, но сейчас, когда до истечения контракта с клубом осталось меньше двух лет, оклад решили все же повысить, но незначительно: со 175 до 200 тысяч фунтов с учетом бонусов, передает Mirror.
- Полгода назад Рахим Стерлинг заявил в телеэфире, что его мечта – играть в Испании. Позже «Сити» убедили редакторов вырезать этот эпизод на финальном монтаже.
- В сезоне-2017/18 страйкер наколотил 23 мяча.
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