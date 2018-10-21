Вратарь «Эвертона» Джордан Пикфорд вытянул ножку и взял пенальти в стиле Игоря Акинфеева
Неплохая копия неповторимого оригинала.
Вратарь «Эвертона» Джордан Пикфорд взял пенальти в матче чемпионата Англии против «Кристал Пэлас».
На 60-й минуте к точке подошел Лука Миливойевич, который пробил по центру сильно и низом. 24-летний вратарь отразил удар ногой в стиле Игоря Акинфеева в матче с Испанией на ЧМ-2018.
- Ливерпульский клуб дожал «Пэлас» в конце матча. Голы Кэлверт-Льюина и Тосуна принесли победу «Эвертону» – 2:0.
- Пикфорд в девяти матчах АПЛ-2018/19 пропустил 12 мячей, дважды отстояв на ноль.
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