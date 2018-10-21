Twitter

Вратарь «Эвертона» Джордан Пикфорд вытянул ножку и взял пенальти в стиле Игоря Акинфеева

Пикфорд вытянул ножку и взял пенальти от «Кристал Пэлас» в стиле Игоряна
Eurosport

55 мин. назад

Неплохая копия неповторимого оригинала.

Вратарь «Эвертона» Джордан Пикфорд взял пенальти в матче чемпионата Англии против «Кристал Пэлас».

На 60-й минуте к точке подошел Лука Миливойевич, который пробил по центру сильно и низом. 24-летний вратарь отразил удар ногой в стиле Игоря Акинфеева в матче с Испанией на ЧМ-2018.

  • Ливерпульский клуб дожал «Пэлас» в конце матча. Голы Кэлверт-Льюина и Тосуна принесли победу «Эвертону» – 2:0.
  • Пикфорд в девяти матчах АПЛ-2018/19 пропустил 12 мячей, дважды отстояв на ноль.
Eurosport в Одноклассниках

Подписывайся на Eurosport.ru в Одноклассниках

По теме

Чемпионат Англии

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - Ковальчук и «Лос-Анджелес» погружаются все глубже – «Баффало» нанес «Кингс» шестое поражение

02:54
Популярные видео
«Койоты» из Аризоны кусались и царапались, но «Виннипег» усыпил их пятью шайбами
 344 просмотров11 ч
«Вот дерьмо! Если все будут довольны, я переиграю». О'Салливан выругался в прямом эфире Eurosport
2 539 просмотровВчера в 12:22
А еще вам может понравиться