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Полузащитник «Вест Хэма» и сборной Украины Андрей Ярмоленко пропустит полгода из-за разрыва ахилла
Ужасная травма.
Полузащитник «Вест Хэма» и сборной Украины Андрей Ярмоленко пропустит почти весь сезон из-за разрыва ахилла.
28-летний футболист получил травму в матче чемпионата Англии против «Тоттенхэма» и выбыл из строя на шесть месяцев. «Нам не повезло. Это ужасный удар для клуба», – цитирует Mirror источника в клубе.
- Ярмоленко перешел в «Вест Хэм» из «Боруссии» за 20 млн евро.
- 28-летний украинец сыграл 9 матчей в АПЛ, в которых забил 2 мяча и сделал ассист.
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