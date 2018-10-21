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Полузащитник «Вест Хэма» и сборной Украины Андрей Ярмоленко пропустит полгода из-за разрыва ахилла

Ярмоленко пропустит полгода из-за разрыва ахилла
Eurosport

1 час назад

Ужасная травма.

Полузащитник «Вест Хэма» и сборной Украины Андрей Ярмоленко пропустит почти весь сезон из-за разрыва ахилла.

28-летний футболист получил травму в матче чемпионата Англии против «Тоттенхэма» и выбыл из строя на шесть месяцев. «Нам не повезло. Это ужасный удар для клуба», – цитирует Mirror источника в клубе.

  • Ярмоленко перешел в «Вест Хэм» из «Боруссии» за 20 млн евро.
  • 28-летний украинец сыграл 9 матчей в АПЛ, в которых забил 2 мяча и сделал ассист.
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