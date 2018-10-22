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«Арсенал» выиграл 9 матчей подряд, но это случайность. Эмери не гений, ему просто везет

«Арсенал» выиграл 9 матчей подряд, но это случайность. Эмери не гений, ему просто везет
Вячеслав Палагин

55 мин. назадОбновлено 32 мин. назад

Испанцу еще далеко до Венгера.

Перед стартом сезона букмекеры давали коэффициент 26 на победу «Арсенала» в АПЛ – это шестой показатель в лиге. Трансферная стоимость состава тоже отправляла «пушкарей» на шестое место. Зарплатная ведомость, как правило, коррелирует с итоговой позицией, но даже здесь «Арсенал» не входил в четверку – пятая позиция с приличным отставанием от двух клубов из Манчестера (65 миллионов – до «Сити», 64 миллиона – до «МЮ») .

Шансы на возвращение в ЛЧ увеличились благодаря серии из шести побед. С учетом всех турниров, «канониры» побеждают уже девять игр подряд – шикарная серия вне зависимости от контекста. Например, за 11 лет тренерской карьеры Эмери добивался такой только в «ПСЖ». Рекордом «Арсенала» при Венгере были 13 побед, но, во-первых, это случилось в начале 2000-х; во-вторых, серия разделилась на два сезона.

Игроки «Арсенала» в матче против «Фулхэма»

Игроки «Арсенала» в матче против «Фулхэма»Getty Images

После победы над «Фулхэмом» болельщики даже затянули о возвращении любимого «Арсенала». Позитив от работы с Эмери отмечают и игроки, но серия «пушкарей» впечатляет только лентяев – людей, которые делают выводы по результатам или хайлайтам. Внутри тусовки понимают: результаты «Арсенала» – не более чем везение.

Для начала не стоит переоценивать саму серию. В соперниках «Арсенала» были: четвертая команда Украины («Ворскла»), вторая команда Азербайджана («Карабах»), 12-я команда Чемпионшипа («Брентфорд»), две команды, которые сменили летом тренера («Эвертон» и «Вест Хэм»), три новичка из двух последних сезонов АПЛ («Кардифф», «Ньюкасл, «Фулхэм») и всего одна команда из топ-10 («Уотфорд»).

Везение с календарем дополняет везение в самой игре. Здесь достаточно следить за комментариями тренеров. Марку Силва сказал, что «Эвертон» заслужил минимум одно очко. Хави Грасия отметил, что «Уотфорд» мог добиться лучшего результата, чем 0:2. Нил Уорнок повторил за коллегой после поражения «Кардиффа». Мануэль Пеллегрини вообще считает, что «Вест Хэм» доминировал над «Арсеналом», а Рафа Бенитес пожаловался, что «Ньюкасл» пропустил два гола после двух ударов в створ.

Разумеется, к комментариям тренеров не нужно относиться серьезно: чтобы оправдаться перед боссами, они часто используют подобные формулировки. Смущать должна лишь частота таких реплик: только Славиша Йоканович из «Фулхэма» не пожаловался на везение «Арсенала» после очной игры.

Все это стыкуется с визуальными впечатлениями и мелкими наблюдениями. На старте сезона Эмери практиковал замены в опорной зоне – Лукас Торрейра пять раз появлялся по ходу матчей, дважды – в перерыве. Еще дважды Эмери менял игрока, который должен был опекать опорника соперника, но обделался. Стартовый план Унаи проваливается в каждом втором матче – команда, которая отказывается от него по ходу игры или жестко корректирует, не заслуживает находиться так высоко. Команда, которая регулярно меняет тактически важных игроков – тем более.

Логичные выводы подтверждает даже самая базовая статистика. «Арсенал» занимает 11-е место по ударам в чужие ворота, 16-е – по своим. Разница ударов подчеркивает, насколько все плохо. У «Арсенала» она отрицательная: «пушкари» бьют по чужим воротам даже реже, чем пропускают по своим.

Разница ударов
«Манчестер Сити» 15,9
«Челси» 9
«Ливерпуль» 5,3
«Тоттенхэм» 1,8
«МЮ» 1,6
«Арсенал» -2,5

Совсем показательна система ожидаемых голов. В куче ударов по своим воротам нет проблемы, если они недостаточно опасны. То же самое с ударами по воротам соперников – если они опасны, не так уж важна их частота. Но «Арсенал» плох в обоих случаях. По качеству игры в атаке «пушкари» только десятые, по качеству игры в обороне – девятые.

Разница ожидаемых забитых и пропущенных мячей дополняет картину. У «Арсенала» снова отрицательный результат. То есть, по качеству игры в целом «пушкари» даже не лучше «Ман Юнайтед». По метрике ожидаемых очков команда Эмери вообще хуже. «МЮ» заслужил 12,22 очка, «Арсенал» – 10,67. Ужасное 11-е место спасает только тот факт, что «пушкари» провели на один матч меньше.

Разница ожидаемых голов
«Манчестер Сити» 22,65
«Челси» 10,8
«Ливерпуль» 8,54
«Тоттенхэм» 5,71
«МЮ» 0,44
«Арсенал» -0,54

Главная причина, почему такое убогое качество игры еще не отразилось на результатах – реализация. Она у «Арсенала» зашкаливает. Команда реализует 19,59% ударов. Это выше нормы – рекордной средней для АПЛ были 11%. Рекордным показателем при Венгере были 13,6% в сезоне-2016/17. «Арсенал» не задержится в топе, если не прибавит в качестве игры. Поддерживать такую реализацию на дистанции сезона практически невозможно.

В масштабах чемпионатов топ-5 «Арсенал» – тоже уникальный случай. Только трем командам в Европе везет еще больше – дортмундской «Боруссии», «ПСЖ» и «Страсбуру». «Арсенал» забил на восемь мячей больше, чем им дает система ожидаемых мячей. Для дистанции восьми матчей – это тоже очень много.

Разница между ожидаемыми и реальными голами
«Боруссия» Дортмунд 12,09
«ПСЖ» 8,91
«Страсбур» 8,75
«Арсенал» 8,59
«Марсель» 7,6
«Айнтрахт» 6,57

Самое ужасное, что «Арсенал» не соответствует даже заниженным стартовым ожиданиям. В случае победы над «Лестером» они вернутся в топ-4, но по качеству игры «пушкари» в лучшем случае 7-8 команда лиги. По уровню футбола «Арсенал» уступает не только топам, но и «Борнмуту», «Уотфорду» и «Вулверхэмптону»: первые двое вышли в АПЛ три года назад, «волки» – только в этом.

Убойная реализация и эффективные замены – не то, на что должен полагаться гранд АПЛ. «Арсенал» от них просто зависит. Хорошая новость только одна: если «пушкари» значительно прибавят и адаптируются к идеям Эмери, незаслуженный рывок на старте серьезно поможет им в борьбе за ЛЧ. «Лестер» провернул такую историю два года назад и вообще выиграл титул.

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