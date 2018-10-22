«Арсенал» выиграл 9 матчей подряд, но это случайность. Эмери не гений, ему просто везет

Перед стартом сезона букмекеры давали коэффициент 26 на победу «Арсенала» в АПЛ – это шестой показатель в лиге. Трансферная стоимость состава тоже отправляла «пушкарей» на шестое место. Зарплатная ведомость, как правило, коррелирует с итоговой позицией, но даже здесь «Арсенал» не входил в четверку – пятая позиция с приличным отставанием от двух клубов из Манчестера (65 миллионов – до «Сити», 64 миллиона – до «МЮ») .

Шансы на возвращение в ЛЧ увеличились благодаря серии из шести побед. С учетом всех турниров, «канониры» побеждают уже девять игр подряд – шикарная серия вне зависимости от контекста. Например, за 11 лет тренерской карьеры Эмери добивался такой только в «ПСЖ». Рекордом «Арсенала» при Венгере были 13 побед, но, во-первых, это случилось в начале 2000-х; во-вторых, серия разделилась на два сезона.

Игроки «Арсенала» в матче против «Фулхэма»Getty Images

После победы над «Фулхэмом» болельщики даже затянули о возвращении любимого «Арсенала». Позитив от работы с Эмери отмечают и игроки, но серия «пушкарей» впечатляет только лентяев – людей, которые делают выводы по результатам или хайлайтам. Внутри тусовки понимают: результаты «Арсенала» – не более чем везение.

Для начала не стоит переоценивать саму серию. В соперниках «Арсенала» были: четвертая команда Украины («Ворскла»), вторая команда Азербайджана («Карабах»), 12-я команда Чемпионшипа («Брентфорд»), две команды, которые сменили летом тренера («Эвертон» и «Вест Хэм»), три новичка из двух последних сезонов АПЛ («Кардифф», «Ньюкасл, «Фулхэм») и всего одна команда из топ-10 («Уотфорд»).

Везение с календарем дополняет везение в самой игре. Здесь достаточно следить за комментариями тренеров. Марку Силва сказал, что «Эвертон» заслужил минимум одно очко. Хави Грасия отметил, что «Уотфорд» мог добиться лучшего результата, чем 0:2. Нил Уорнок повторил за коллегой после поражения «Кардиффа». Мануэль Пеллегрини вообще считает, что «Вест Хэм» доминировал над «Арсеналом», а Рафа Бенитес пожаловался, что «Ньюкасл» пропустил два гола после двух ударов в створ.

Разумеется, к комментариям тренеров не нужно относиться серьезно: чтобы оправдаться перед боссами, они часто используют подобные формулировки. Смущать должна лишь частота таких реплик: только Славиша Йоканович из «Фулхэма» не пожаловался на везение «Арсенала» после очной игры.

Все это стыкуется с визуальными впечатлениями и мелкими наблюдениями. На старте сезона Эмери практиковал замены в опорной зоне – Лукас Торрейра пять раз появлялся по ходу матчей, дважды – в перерыве. Еще дважды Эмери менял игрока, который должен был опекать опорника соперника, но обделался. Стартовый план Унаи проваливается в каждом втором матче – команда, которая отказывается от него по ходу игры или жестко корректирует, не заслуживает находиться так высоко. Команда, которая регулярно меняет тактически важных игроков – тем более.

Логичные выводы подтверждает даже самая базовая статистика. «Арсенал» занимает 11-е место по ударам в чужие ворота, 16-е – по своим. Разница ударов подчеркивает, насколько все плохо. У «Арсенала» она отрицательная: «пушкари» бьют по чужим воротам даже реже, чем пропускают по своим.

Разница ударов «Манчестер Сити» 15,9 «Челси» 9 «Ливерпуль» 5,3 «Тоттенхэм» 1,8 «МЮ» 1,6 «Арсенал» -2,5

Совсем показательна система ожидаемых голов. В куче ударов по своим воротам нет проблемы, если они недостаточно опасны. То же самое с ударами по воротам соперников – если они опасны, не так уж важна их частота. Но «Арсенал» плох в обоих случаях. По качеству игры в атаке «пушкари» только десятые, по качеству игры в обороне – девятые.

Разница ожидаемых забитых и пропущенных мячей дополняет картину. У «Арсенала» снова отрицательный результат. То есть, по качеству игры в целом «пушкари» даже не лучше «Ман Юнайтед». По метрике ожидаемых очков команда Эмери вообще хуже. «МЮ» заслужил 12,22 очка, «Арсенал» – 10,67. Ужасное 11-е место спасает только тот факт, что «пушкари» провели на один матч меньше.

Разница ожидаемых голов «Манчестер Сити» 22,65 «Челси» 10,8 «Ливерпуль» 8,54 «Тоттенхэм» 5,71 «МЮ» 0,44 «Арсенал» -0,54

Главная причина, почему такое убогое качество игры еще не отразилось на результатах – реализация. Она у «Арсенала» зашкаливает. Команда реализует 19,59% ударов. Это выше нормы – рекордной средней для АПЛ были 11%. Рекордным показателем при Венгере были 13,6% в сезоне-2016/17. «Арсенал» не задержится в топе, если не прибавит в качестве игры. Поддерживать такую реализацию на дистанции сезона практически невозможно.

В масштабах чемпионатов топ-5 «Арсенал» – тоже уникальный случай. Только трем командам в Европе везет еще больше – дортмундской «Боруссии», «ПСЖ» и «Страсбуру». «Арсенал» забил на восемь мячей больше, чем им дает система ожидаемых мячей. Для дистанции восьми матчей – это тоже очень много.

Разница между ожидаемыми и реальными голами «Боруссия» Дортмунд 12,09 «ПСЖ» 8,91 «Страсбур» 8,75 «Арсенал» 8,59 «Марсель» 7,6 «Айнтрахт» 6,57

Самое ужасное, что «Арсенал» не соответствует даже заниженным стартовым ожиданиям. В случае победы над «Лестером» они вернутся в топ-4, но по качеству игры «пушкари» в лучшем случае 7-8 команда лиги. По уровню футбола «Арсенал» уступает не только топам, но и «Борнмуту», «Уотфорду» и «Вулверхэмптону»: первые двое вышли в АПЛ три года назад, «волки» – только в этом.

Убойная реализация и эффективные замены – не то, на что должен полагаться гранд АПЛ. «Арсенал» от них просто зависит. Хорошая новость только одна: если «пушкари» значительно прибавят и адаптируются к идеям Эмери, незаслуженный рывок на старте серьезно поможет им в борьбе за ЛЧ. «Лестер» провернул такую историю два года назад и вообще выиграл титул.

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