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Daily Mail: Жозе Моуринью начал внутриклубное расследование из-за утечки состава на матч с «Челси»

Daily Mail: Моуринью начал внутриклубное расследование из-за утечки состава на матч с «Челси»
Eurosport

39 мин. назад

Португальца изводят даже изнутри.

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью открыл внутриклубное расследование после того, как в интернет просочился состав команды на игру с «Челси».

Как сообщает Daily Mail, Моуринью был в ярости, обнаружив в субботу утром, что расстановка его команды на матч с «синими» уже опубликована в сети. О том, кто выйдет играть против «Челси», знали только футболисты «МЮ» и члены персонала – и теперь Жозе хочет выяснить, кто именно слил состав в интернет.

Сообщается, что такое с «дьяволами» происходит уже не первый раз: их состав на игру против «Вест Хэма» тоже попал в сеть раньше обычного (тот матч «Юнайтед» проиграл со счетом 1:3).

  • Особенно Жозе задел тот факт, что Маурицио Сарри узнал о выходе в старте Хуана Маты – это дало итальянцу дополнительное преимущество.
  • Игра между «Челси» и «Манчестер Юнайтед» завершилась со счетом 2:2, «синие» сравняли счет на 96-й минуте.

Моуринью накинулся на тренера «Челси» после матча. Кто это был?

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